Superbike | GP Usa 2019 | programma | orari e tv Il calendario del fine settimana a Laguna

oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2019) E’ tempo del nono round del Mondialedi(12-14 luglio), sul tracciato diSeca (Stati Uniti). Lungo la rinomata pista californiana, nota per il famoso “Cavatappi”, i centauri delle derivate di serie si esibiranno per regalare spettacolo e contendersi punti importanti in vista di quel che sarà. Si riprende con il solito confronto tra il nord-irlandese Jonathan Rea e lo spagnolo Alvaro Bautista. Il campione del mondo della Kawasaki, viene da quattro vittorie di manche consecutive e ha ribaltato completamente la situazione in classifica, anche per via degli errori dell’iberico della Ducati. Il britannico è in vetta con 24 lunghezze di margine sul ducatista e il confronto negli States sarà importante per andare a definire meglio gli equilibri. Sarà, inoltre, una gara particolare per Marco Melandri che ha annunciato il ritiro nella giornata di ...

Speedliveit : Brembo svela il round 9 del Mondiale Superbike negli USA - Speedliveit : #BREMBO SVELA IL ROUND 9 DEL MONDIALE #SUPERBIKE NEGLI USA - lulopdotcom : #automotive #racing #brembo #worldsbk Brembo svela il round 9 del Mondiale Superbike negli USA… -