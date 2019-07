Stromboli | l’asinella Camilla di Ginostra è rimasta ferita nell’eruzione del 3 luglio ma

meteoweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019) L’asinella “”, che da otto anni era “in servizio” aper trasportare residenti e turisti, dopo esserenell’eruzione delloavvenuta il 3scorso e’ stata trasoggi a Lipari. Era stata curata in questi giorni nel borgo dell’isola dalla veterinaria Christine Berart, dai volontari dell’Enpa e di Legambiente. Il trasferimento e’ avvenuto con il traghetto ex Ngi, della Siremar. Al porto di Sottomonastero grande accoglienza per l’asinella che e’ stata “adottata” dal presidente di Legambiente, Luis Mazza, insieme ai volontari dell’Enpa. Nel suo ranch sara’ in buona compagnia con altri asinelli. Insomma, per “” a Lipari comincia una nuova vita. L'articolo, l’asinelladi...

