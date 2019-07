eurogamer

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Questa è la storia di ZylTV, un giovane giocatore diimprovvisatosi streamer per aiutare ila sostenere le spese nella battaglia contro il cancro.Tutto ha inizio a inizio luglio, quando il giovane streamer ha iniziato a trasmettere in diretta la sue partite, per10 ore di fila, col fine di raccogliere fondi con cui sostenere le costose spese mediche. Aldel ragazzo è stato diagnosticato un cancro al terzo stadio, e la solidarietà degli spettatori ha permesso la raccolta di13.000 dollari. Ma non è tutto:ad aver raccolto quasi 20.000 follower su Twitch, due pezzi grossi della community di, Xxif e Ronaldo, hanno deciso dire a ZylTV e a suoil viaggio in aereo a New York per poter partecipare ai campionati mondiali di.Il giovane streamer ha inparlato aldel denaro raccolto e del viaggio a New York, ...

Eurogamer_it : Streamma Fortnite per oltre 10 ore ogni giorno, con le donazioni paga la terapia al padre malato di cancro #Forntite -