Sterlina sotto pressione dopo i dati macro deludenti e l' incubo Brexit

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Il futuro delle relazioni tra Gran Bretagna e UE continua ad essere avvolto nell'incertezza, e questo sta facendo inevitabilmente sentire i suoi effetti sullabritannica, che è in calo prolungato da diverso tempo.QuadroIl lungo e infruttuoso processo di negoziati tra Londra e Bruxelles ha provocato un calo della fiducia tra imprese e privati, e le conseguenze si vedono sui recenti reporteconomici (e in definitiva sulla). Settimana scorsa iPMI di giugno sono stati molto deboli, mentre questa settimana la fotografia di un Regno Unito che si indebolisce è stata confermata dal report sulle vendite al dettaglio (diminuite dell'1,6% a giugno,il calo del 3,0% di maggio). Finora la crescita dei salari reali non si è tradotta quindi in maggiori consumi. Colpa della, che spinge i consumatori a rinviare gli acquisti non essenziali.Il ...

