Stasera al Circo Massimo rivive l’allunaggio del ’69

(Di mercoledì 10 luglio 2019) A 50 anni dall’impresa dell’Apollo 11, nell’area archeologica del10 luglio dalle ore 20.30 alle 24.00, rivivrà la corsa alla Luna che culminò il 20 luglio 1969 con lo storico allunaggio nel Mare della Tranquillità. L’iniziativa, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è a cura degli astronomi del Planetario di Roma Capitale in collaborazione con l’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica). Alla serata-evento al, con ingresso all’area museale da viale Aventino, si potrà accedere fino ad esaurimento posti con il biglietto d’ingresso di solo 1 euro e gratuito per i possessori della MIC card. Il programma di “LunaL – Memorie di un satellite” prevede l’intervento di esponenti dell’INAF (Istituto nazionale di Astrofisica), Gaetano Telesio, Angelo Antonelli e Stefano ...

