Stadio San Siro | le reazioni della… politica

La Curva Nord dell'Inter ha fortemente contestato l'eventualità che l'Atalanta possa giocare a San Siro le partite di Champions League. L'idea di poter fare disputare le partite di Champions League dell'Atalanta a San Siro non piace affatto ai tifosi dell'Inter.La Curva Nord nerazzurra, tramite un post su Facebook, ha infatti espresso tutto il proprio disappunto riguardo questa ...

Inter e Milan presentano il progetto per la creazione di un nuovo Stadio - verrà abbattuto il Meazza. Nuova area a San Siro : Inter e Milan hanno ufficialmente presentato al Comune di Milano il piano per la creazione di un nuovo Stadio da circa 60mila posti e la riqualificaione dell’Intera area di San Siro che prevede anche l’abbattimento del Meazza. Il comunicato congiunto redatto dale due società parla chiaro: “La domanda presentata alle istituzioni è il primo passo ufficiale da parte dei club volto ad avviare un percorso condiviso verso la costruzione, ...

Ecco il progetto del nuovo Stadio di San Siro : 60mila posti e un distretto di sport e shopping : Inter e Milan hanno presentato al Comune il masterplan: progetto da 1,2 miliardi di investimenti privati

Calcio - l’Atalanta a San Siro non piace agli ultras. Quelli dell’Inter minacciano : “In presidio se infesteranno il nostro Stadio” : “Ci ritroveremo al Baretto in tutte le occasioni in cui l’Atalanta dovesse infestare il nostro stadio con la propria presenza per le partite di Champions“. Firmato: gli ultras dell’Inter. Eppure l’idea aveva suscitato l’entusiasmo del mondo sportivo – e non solo – italiano. Lo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, la “Scala del Calcio“, a disposizione della ...

Atalanta a San Siro - la pesante risposta della curva Nord dell’Inter : “Non infesteranno lo Stadio” : Ipotesi San Siro per le gare casalinghe dell’Atalanta in Champions League. La curva Nord dell’Inter non ha preso bene l’eventualità: “Altra scelta scellerata. Atalanta a Milano no grazie”, scrive la tifoseria organizzata interista su Facebook. “Verrebbe da sorridere per non inorridire davanti al fatto che per il comune di Milano una festa ai giardini pubblici fosse un problema di ordine pubblico ma far ...

Le notizie del giorno – Il caos Stadio della Spal - l’Atalanta gioca a San Siro - le nuove maglie del Genoa : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone. caos SULLA stadio della Spal – “La società S.P.A.L. srl ha deciso di sospendere momentaneamente “Mai Sola” – Campagna Abbonamenti biancazzurra 2019-2020. Saranno comunicate in seguito le date di cambio posto e nuove sottoscrizioni”. E’ questo il comunicato ...

Napoli - Universiadi choc : atleta del Congo rapinato e scaraventato a terra davanti allo Stadio San Paolo : La cerimonia d'apertura delle Universiadi era nel suo pieno svolgimento con spettacoli e sfilate quando uno degli atleti partecipanti è stato scippato a pochi passi dello stadio San Paolo....

Emozione Universiade al San Paolo : lo Stadio come il golfo di Napoli e uno strascico di 60 metri per la sirena Partenope : Trentamila spettatori sugli spalti, ottomila atleti, proiezioni spettacolari. In tribuna il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che incontra e bacia la piccola Noemi, ferita in un agguato a maggio scorso. Fischi e applausi per il sindaco de Magistris

La grande notte delle Universiadi di Napoli : lo show allo Stadio San Paolo : Napoli al centro del mondo: si accendono le luci sullo stadio San Paolo e sulla 30esima edizione delle Universiadi. allo scoccare delle 21 è cominciato lo show firmato da Marco Balich...

Universiadi - code davanti allo Stadio San Paolo : «Così cambiamo l'immagine di Napoli» : Non contano le ore di attesa e il caldo asfissiante. I cancelli del San Paolo sono stati presi d?assalto da migliaia di persone. L?attesa per la cerimonia inaugurale delle Universiadi...

Tedofori Universiadi 2019 : nomi e chi sarà l’ultimo allo Stadio San Paolo : Tedofori Universiadi 2019: nomi e chi sarà l’ultimo allo stadio San Paolo Napoli e la Campania ospiteranno da mercoledì 3 luglio a domenica 14 luglio le Universiadi. Un evento sportivo multidisciplinare associabile ai Giochi Olimpici a cui prenderanno parte gli atleti universitari provenienti da tutto il mondo. L’ente che si occupa dell’organizzazione del tutto è la FISU (Federazione Internazionale Sportiva Universitari), fondato nel 1949 ...

Torcia Universiadi 2019 : percorso e arrivo allo Stadio San Paolo : Torcia Universiadi 2019: percorso e arrivo allo Stadio San Paolo Da mercoledì 3 luglio a domenica 14 luglio si terranno le Universiadi. Si tratta di un evento sportivo multidisciplinare associabile ai Giochi Olimpici. Alla manifestazione, con cadenza biennale, prendono parte gli atleti universitari provenienti da tutto il mondo. L’ente che si occupa dell’organizzazione del tutto è la FISU (Federazione Internazionale Sportiva Universitari), ...

Dal Bari di De Laurentiis l’unica offerta per la gestione (5 anni) dello Stadio San Nicola : Nessuna proposta di concessione per 90 anni La Ssc Bari Spa potrebbe avere in gestione per i prossimi cinque anni lo stadio San Nicola di Bari. Ad annunciarlo è il sindaco Antonio Decaro. Fa sapere che quella del club è l’unica offerta per l’affidamento in concessione della gestione dello stadio San Nicola per i prossimi 5 anni. Proposta che adesso sarà valutata dalla commissione che sarà presto nominata. Decaro ha spiegato la ...