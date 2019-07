Stadio | Inter e Milan presentano il progetto | 60mila posti e 1 | 2 miliardi di euro

Atalanta a San Siro? La Curva Inter : “Scelta scellerata - presiederemo lo Stadio” : La Curva Nord dell’Inter ha fortemente contestato l’eventualità che l’Atalanta possa giocare a San Siro le partite di Champions League.“powered by Goal”L’idea di poter fare disputare le partite di Champions League dell’Atalanta a San Siro non piace affatto ai tifosi dell’Inter.La Curva Nord nerazzurra, tramite un post su Facebook, ha infatti espresso tutto il proprio disappunto riguardo questa ...

Inter e Milan presentano il progetto per il nuovo Stadio : Inter e Milan hanno presentato oggi all'amministrazione comunale di Milano il "progetto di Fattibilita' Tecnico Economica" per la costruzione stadio

Inter e Milan hanno presentato un “progetto di fattibilità” per il nuovo Stadio di Milano : Avrà circa 60mila posti e verrà realizzato nell'area di San Siro all'Interno di un più ampio nuovo distretto urbano: ora però serve l'approvazione del Comune

Milan e Inter hanno presentato il progetto per il nuovo Stadio : Il nuovo impianto da 60.000 posti sarà parte di un progetto più ampio che prevede investimenti privati su Milano e sull'area...

Inter e Milan presentano il progetto per la creazione di un nuovo Stadio - verrà abbattuto il Meazza. Nuova area a San Siro : Inter e Milan hanno ufficialmente presentato al Comune di Milano il piano per la creazione di un nuovo Stadio da circa 60mila posti e la riqualificaione dell’Intera area di San Siro che prevede anche l’abbattimento del Meazza. Il comunicato congiunto redatto dale due società parla chiaro: “La domanda presentata alle istituzioni è il primo passo ufficiale da parte dei club volto ad avviare un percorso condiviso verso la costruzione, ...

Inter e Milan - presentato il progetto del nuovo Stadio : l’area sarà riqualificata [DETTAGLI] : Inter e Milan hanno presentato oggi all’amministrazione comunale di Milano il “progetto di Fattibilità Tecnico Economica” per la costruzione del nuovo stadio e del relativo distretto multifunzionale. Il nuovo impianto, si legge in una nota congiunta dei due club, “sarà parte di un progetto più ampio che prevede investimenti privati su Milano e sull’area di San Siro per oltre 1,2 miliardi di ...

Milan e Inter - ecco il nuovo Stadio da 1 - 2 miliardi di euro e da 60 mila posti : Presentato il Progetto di Fattibilità, il vecchio Meazza sarà abbattuto, i club: «È la soluzione migliore». Al posto del vecchio impianto un distretto commerciale

Calcio - l’Atalanta a San Siro non piace agli ultras. Quelli dell’Inter minacciano : “In presidio se infesteranno il nostro Stadio” : “Ci ritroveremo al Baretto in tutte le occasioni in cui l’Atalanta dovesse infestare il nostro stadio con la propria presenza per le partite di Champions“. Firmato: gli ultras dell’Inter. Eppure l’idea aveva suscitato l’entusiasmo del mondo sportivo – e non solo – italiano. Lo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, la “Scala del Calcio“, a disposizione della ...

Atalanta a San Siro - la pesante risposta della curva Nord dell’Inter : “Non infesteranno lo Stadio” : Ipotesi San Siro per le gare casalinghe dell’Atalanta in Champions League. La curva Nord dell’Inter non ha preso bene l’eventualità: “Altra scelta scellerata. Atalanta a Milano no grazie”, scrive la tifoseria organizzata interista su Facebook. “Verrebbe da sorridere per non inorridire davanti al fatto che per il comune di Milano una festa ai giardini pubblici fosse un problema di ordine pubblico ma far ...

Inter e Milan - a giorni il masterplan del nuovo Stadio : Il progetto di fattibilità del nuovo stadio di San Siro sarà consegnato dall’Inter e dal Milan al Comune di Milano nella prossima settimana. Lo hanno appena annunciato – secondo quanto riporta l’ANSA – in un incontro “molto cordiale”, l’ad della società nerazzurra Alessandro Antonello, il presidente e l’ad rossoneri Paolo Scaroni e Ivan Gazidis al […] L'articolo Inter e Milan, a giorni il ...

Stadio Inter e Milan - Sala : “Nuovo impianto significherebbe addio San Siro - e sarebbe un dolore…” : Nonostante le intenzioni di Inter e Milan siano altre in merito allo Stadio San Siro, il sindaco di Milano Giuseppe Sala continua a ribadire la sua posizione. “La convivenza di San Siro con un nuovo Stadio la vedo difficile – ha detto – perché uno Stadio così grande a livello di costi e manutenzione è molto elevato. Temo che un nuovo Stadio porterebbe automaticamente a dover rinunciare a San Siro e sarebbe un ...

Ligabue - Concerto Milano Stadio San Siro/ L'omaggio dell'Inter per il rocker! : Concerto di Ligabue a Milano. Venerdì 28 giugno 2019 lo 'Start Tour 2019' farà tappa nel mitico Stadio San Siro di Milano: ecco la scaletta

Milano-Cortina 2026 – “Butteremo il vecchio Stadio” - Sala punta il dito contro Milan e Inter : “potevano aspettare un attimo - ma…” : Il Sindaco Sala non le manda a dire a Milan e Inter dopo le affermazioni di ieri durante le votazioni per l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 Grande festa italiana ieri a Losanna per la vittoria della candidatura di Milano-Cortina per l’assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026. Tutta la delegazione azzurra ha festeggiato all’annuncio di Thomas Bach, presidente del Cio, della vittoria italiana, ma non è ...

Il Comune contro l’Inter e il Milan per la questione Stadio : Poco prima del voto decisivo per Milano Cortina per i Giochi Olimpici del 2026, da Losanna il Milan e l’Inter avevano comunicato la loro decisione di costruire un nuovo stadio. Paolo Scaroni, presidente del club rossonero, si era espresso così: “Facciamo un nuovo San Siro accanto al vecchio, nella stessa area della concessione. Il vecchio verrà buttato giù e al suo posto ci saranno nuove costruzioni”. L’ad nerazzurro, ...