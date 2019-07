Sta facendo impazzire tutti | anche su Instagram

caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Eva Padlock è un nome noto ai frequentatori di. La sexy modella catalana è diventata molto famosa sui social grazie ai suoi scatti hot e alla sua passione per la Juventus. L’ombrellina non ha mai nascosto la simpatia per il club bianconero, un interesse che Eva Padlock avrebbe ereditato dal suo fidanzato, tifosissimo dei bianconeri. Fisico mozzafiato e curve da capogiro: i suoi scatti hanno fatto il giro di mezzo mondo, soprattutto dopo le apparizioni in MotoGp e in Superbike che hanno incrementato a dismisura la sua popolarità social. La modella spagnola, infatti, viaggia a passo spedito verso il primo milione di seguaci, una cifra che potrebbe lievitare dopo il suo sostegno alla causa juventina. Le sue foto parlano chiaro, il bainconero è un tema ricorrente. Non a casa Eva Padlock segue molto spesso le partite della “vecchia signora”, soprattutto da quando ...

