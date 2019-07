Sorpreso con la droga in strada | si nasconde tra le auto

Francesco Monte Sorpreso in discoteca a Ibiza con Isabella De Candia : Dopo la rottura con Giulia Salemi Francesco Monte si sarebbe fidanzato con la modella Isabella De Candia, già è da qualche giorno che sul web girava voce di questo nuovo amore a causa di alcune reciproche interazioni sui social con scambi di like. I due avrebbero già trascorso un weekend in Puglia, a Trani e, come testimoniano le indiscrezioni pubblicate da Alberto Dandolo sul suo account “Instagram” e rilanciate da “Dagospia”, Francesco e ...

Metteva banconote negli slip al ballerino! Aaron Schock - il politico dalle idee omofobe Sorpreso nel locale gay : Noto politico sorpreso in un locale per gay. Non ci sarebbe nulla di male se non fosse che Aaron Schock, ex rappresentante del 18° distretto congressuale dell’Illinois alla Camera, repubblicano e conservatore convinto, non ha mai nascosto le sue idee omofobe. In passato Schock si era opposto ai matrimoni gay, ha manifestato il suo dissenso contro le coppie omosessuali in diverse situazioni, anche se a lungo c’è stato chi insinuava che fosse ...

Asti : Sorpreso nel sonno - muore tra le fiamme a casa sua. Incendio forse innescato da mozzicone : Un uomo di 48 anni è morto questa mattina all’alba nell’Incendio del suo appartamento a Baldichieri d’Asti. Sul posto sono state inviate tre squadre dei vigili del fuoco, 118 e carabinieri. Per Mario Valpreda non c’è stato nulla da fare: è morto tra le fiamme.

Conferenza Totti - Capello : “sono Sorpreso dalla decisione” : “Sono sorpreso dalla decisione di Totti, forse non riuscendo a essere incisivo ha deciso lasciare. Fare il dirigente è un’altra cosa che essere giocare”. Sono le dichiarazioni di Fabio Capello, ex allenatore della Roma che commenta così la Conferenza stampa programmata da Totti per le 14 di oggi. “I tifosi saranno con Totti. Non so perché la società non è riuscita a gestire la situazione. Ci sono sempre due verità e ...

Acate - Sorpreso a casa con arma clandestina - droga e refurtiva : Incensurato sorpreso a casa con un’arma clandestina, droga e refurtiva: i Carabinieri della Compagnia di Vittoria arrestano un 47enne di Acate.

Sondrio : Sorpreso con 24 grammi di marijuana - denunciato : Milano, 10 giu. (AdnKronos) - Un uomo è stato denunciato a Sondrio per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo della polizia nell'esercizio gestito dall'uomo, un cinquantenne residente nella zona, sono stati ritrovati due involucri contenenti oltre 18 grammi

Lo ha Sorpreso con uno spinello! 17enne ferisce docente a Vicenza : Il ragazzino ha iniziato ad insultare e quindi aggredito l'insegnante dopo che quest'ultimo aveva deciso di segnalare il fatto alla polizia. sorpreso a fumare uno spinello nel cortile di una scuola professionale di Vicenza, aggredisce il professore dopo che quest'ultimo aveva deciso di segnalare l'accaduto.-- L'episodio si è verificato durante lo scorso giovedì, ed ha visto coinvolti due ragazzini di 16 anni ed un 17enne. È stato ...

Varese : Sorpreso con 14 grammi di hashish - denunciato : Milano, 30 mag. (AdnKronos) - Un uomo di 21 anni è stato sorpreso a Varese con circa 14 grammi di hashish ed è stato denunciato. La polizia ha fermato e controllato un cittadino tunisino di 21 anni, senza fissa dimora ma regolare in Italia, che, alla vista degli agenti aveva cambiato direzione per c

Fabio Rovazzi Sorpreso con la nuova fidanzata Karen Rebecca Casiraghi : Fabio Rovazzi ha un nuovo amore il deejay, cantane e attore infatti è stato sorpreso durante una serata romantica con Karen Rebecca Casiraghi: “Stiamo insieme da un mese e siamo felici”. Fabio è molto geloso della sua vita privata, è stato sorpreso dal settimanale “Chi” mentre si reca nel ristorante della famiglia Trussardi. Ad accompagnarlo Karen Rebecca Casiraghi, conosciuta come Kokeshi, youtuber e con oltre mezzo milioni di follower su ...