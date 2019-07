Soldi alle Multinazionali Americane per il Turismo in Abruzzo

Molfetta - 47enne ucciso dal titolare di un bar : voleva indietro i Soldi persi alle macchinette : L'uomo si è costituito poco dopo il delitto. La vittima colpita al torace è morta in ospedale. Da tempo minacciava il barista

Scosse elettriche e lavaggi del cervello ai bambini per allontanarli dalle famiglie e fare Soldi : False relazioni, terapeuti travestiti da personaggi “cattivi” delle fiabe in rappresentazione dei genitori, falsi ricordi di abusi sessuali generati attraverso impulsi elettrici per alterare lo stato della memoria dei piccoli in prossimità dei colloqui giudiziari. Il tutto per allontanare i bambini dalle famiglie e collocarli in affido retribuito ...

La Zanzara - Cruciani replica alle accuse di Lerner : “Coi miei Soldi infanghi una trasmissione libera. Non sai un ca**o” : Durissimo intervento di Giuseppe Cruciani, nel corso de “La Zanzara” (Radio24), contro Gad Lerner, il quale, lunedì sera, durante la sua trasmissione “L’Approdo” (Rai Tre), nello stigmatizzare fascismo e populismo ha pronunciato un severo attacco nei confronti di due trasmissioni radiofoniche: “Lo zoo di 105”, su Radio 105, e il programma condotto da Giuseppe Cruciani e da David Parenzo. La puntata de ...

Formula 1 – I Soldi - l’importanza di correre per la Ferrari ed il rapporto con la fama - Vettel ammette : “fan? Almeno avessero le palle di chiedermi se…” : Sebastian Vettel a 360 gradi: le parole del Ferrarista alla vigilia del Gp di Francia E’ Sebastian Vettel l’uomo più chiacchierato del momento nel paddock della Formula 1. Tutti attendono con ansia di scoprire quale sarà l’esito dell’incontro di oggi pomeriggio tra la Ferrari e i commissari del Canada, che a Montreal hanno inflitto una pesante penalità al pilota tedesco. LaPresse Intanto Vettel è concentrato sul ...

Cambia il pronto soccorso Stop alle lunghe attese ma senza medici e Soldi : Francesca Angeli Oggi sciopera la sanità privata in Lombardia Forza Italia schierata contro il Decreto Calabria Decongestionare i pronto soccorso, intervenire sulla drammatica carenza di personale, garantire parità di accesso a tutti i cittadini alle prestazioni essenziali. Il Servizio sanitario nazionale è in emergenza ma i provvedimenti messi in campo dal governo giallo verde non aggrediscono al cuore il problema che è ...

Soldi dalle bollette per salvare Alitalia : Evitare ripercussioni negative sulle bollette di famiglie e imprese dal sostegno per Alitalia. Lo chiede l’Autorità dell’Energia (Arera) in una segnalazione a Parlamento e Governo, in cui afferma che l’utilizzo di 650 milioni dalla Cassa energetica (Csea) a favore della compagnia aerea sia una tantum e che queste vengano poi restituite. Togliere fondi alla Csea non consente di fatto all’Authority di intervenire per ...