Sogno l’Isola dei Famosi La vita di Nicolò Scalfi dopo Caduta Libera

ilgiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Carlo Lanna Sogna l'università e un reality show: ha le idee ben chiare, l'ex vincitore diLa dipartita didaè ancora un argomento molto caldo per il pubblico del web. Il campione che ha partecipato a ben 88 puntate dello show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, saluta per il momento la tv e si gode una meritata vacanza. Ma in ballo ci sono diversi progetti, come tornare a studiare e fantasticare un suo ritorno in tv, magari con un reality. È proprioa rivelare i suoi sogni e le sue aspirazioni al Giornale di Brescia, dichiarazioni che sono state riprese da Vanity Fair. Il ragazzo fa sapere di avere tante idee in mente. "Primo fra tutti vorrei scrivermi all’università, alla facoltà di lettere moderne e diventare un giornalista sportivo – rivela -. Amo il calcio. Senza non potrei vivere". E sulla ...

napoleon_to : #Isola #Elba ... appartamenti SOGNO AZZURRO Chiedi info in Agenzia ... e il traghetto è scontato! Ricorda anche ch… - infoitcultura : Caduta Libera, il sogno di Nicolò dopo l'eliminazione: 'Mi piacerebbe poter fare l'Isola' - BarqiNezha : L’isola dell’Elba un sogno . Amo questo posto , mi innamoro ogni volta che vedo l’orizzonte è vedo le tue meravigli… -