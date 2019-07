Softball | Preolimpico 2019 | Italia con la Repubblica Ceca | Olanda con la Gran Bretagna

oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Sono stati sorteggiati questa mattina i gironi del torneo europeo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quel che riguarda il. La cerimonia è avvenuta nella sede della WBSC a Losanna, in Svizzera. L’, recentissima trionfatrice agli Europei, è stata inserita nel girone B, differentemente dall’padrona di casa, nel raggruppamento A. Le azzurre affronteranno Francia,e Botswana, mentre le olandesi avranno di fronte, Spagna e Sudafrica. Appare chiaro che selezione nostrana eda una parte edall’altra siano le favorite per la qualificazione al Super Round, che determinerà l’unico pass per il Giappone. Nel Super Round ci si porta dietro il risultato acquisito contro l’altra qualificata, e sarà perciò molto importante per le nostre portacolori earrivare ...

