Sistine | Sophia e Scarlet | che sexy Stallone! Le figlie di Sylvester in vacanza con papà

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Crociera in Croazia per la famiglia Stallone al completo e sui social le(che ha da poche settimane compiuto 21 anni),(17) e(22) danno sfoggio delle loro curve e forme sinuose e perfette in bikini.postano scatti da una grotta in cui si sono avventurate a nuoto,mentre legge pigramente un libro sulla barca… Poi nelle stories dieccole mentre fanno il report del “bollettino meteorologico” di una sorta di burrasca in cui sono rimaste coinvolte sul loro lussuoso yacht…

