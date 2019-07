Sintomi della glicemia alta e dieta | ecco cosa mangiare

Tumore della bocca : ogni anno colpisce 4500 italiani - non ha Sintomi ma una diagnosi precoce è indispensabile : Quella del cancro alla bocca è una patologia che in Italia colpisce ogni anno oltre 4.500 persone, prevalentemente al Nord, ma è ancora poco conosciuta. Oggi a Palazzo Pirelli a Milano si è svolta una giornata dedicata alla prevenzione del Tumore alla bocca. Per richiamare l’attenzione sull’importanza di una corretta ed efficace diagnosi, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha promosso l’iniziativa “Non ...

Ecco quali sono i Sintomi silenziosi della carenza di vitamina D e come integrarla : Cosa fare quando si ha carenza di vitamina D Se soffrite di dolori alle ossa e debolezza muscolare e da qualche tempo le vostre mani sudano inspiegabilmente, forse la risposta…

Parkinson - scoperti i primi Sintomi della patologia : Grazie a uno studio condotto da un team di ricercatori attivi presso il King’s College di Londra, è oggi possibile individuare nel cervello i primi segnali del morbo di Parkinson. La patologia in questione, la seconda neurodegenerativa più diffusa dopo l’Alzheimer, comincia a manifestare la sua presenza molto prima della comparsa dei sintomi fisici palesi, come per esempio il tremore delle mani.-- Secondo lo studio sopra citato, i cui ...

Cause e Sintomi della sindrome di Smith-Lemli-Opitz : La salute del proprio figlio e` senza dubbio una delle principali preoccupazioni di una coppia che desidera avere un bambino. Oggigiorno, grazie a un test preconcepimento, i futuri genitori possono valutare il loro rischio riproduttivo ancor prima della gravidanza. Tale tipologia di test indica la probabilità di trasmettere al figlio una malattia genetica recessiva, come la sindrome di Smith-Lemli-Opitz (sindrome SLO). Malattie ereditarie di ...

“E se non fosse una semplice febbre?” : i Sintomi della “Febbre Mediterranea Familiare” - una malattia diffusa in Sicilia e Calabria : Sabato 8 giugno a Reggio Calabria si terrà un incontro per conoscere da vicino una patologia poco conosciuta ma non così ‘rara’ in Calabria e Sicilia: la FMF, Febbre Mediterranea Familiare. La FMF è ben di più di una comune febbre: è una sindrome ereditaria caratterizzata da episodi febbrili ricorrenti accompagnati da dolori. Si manifesta solitamente in età pediatrica, ma può esordire anche in età adulta. diffusa in particolare nell’area ...

A Roma torna l'incubo della zanzara Chikungunya : primo caso dell'anno ad Aprilia. I Sintomi : Ad Aprilia un caso di Chikungunya: il Dipartimento di Prevenzione dell?Asl di Latina ha informato il Sindaco dell?accertamento di un caso di Chikungunya, malattia virale...

Stress - la sentenza dell'Oms sul burnout : i Sintomi della sindrome di chi lavora troppo (o per niente) : L'Organizzazione mondiale della sanità ha precisato che il 'burnout', lo Stress da lavoro, rimane un "fenomeno legato al lavoro" che potrebbe portare alla ricerca di cure, ma non è da considerarsi una malattia. Il chiarimento arriva dopo che l'Oms ha dichiarato di aver "erroneamente" inserito il 'bu

Sintomi e cause della cistite - un disturbo intimo molto diffuso : info su rimedi - cure e opzioni di trattamento : La cistite è un disturbo intimo molto diffuso ma ancora poco noto alle donne del nostro Paese. La metà delle italiane ammette di aver sofferto, almeno una volta nella vita, della patologia. Tuttavia il 31% ignora che si possa prevenirla mentre solo il 61% è consapevole che vi siano cure efficaci in grado di contrastarla. Appena una su tre indica i rapporti sessuali non protetti e l’igiene intima non corretta come cause principali che ne ...

Prurito e secchezza della pelle? Info sulla dermatite atopica - dai Sintomi alle cure : Consulti gratuiti in trenta centri ospedaliero-universitari in tutta Italia, con specialisti dermatologi a disposizione su prenotazione per i pazienti che soffrono di dermatite atopica. E’ il programma della campagna di sensibilizzazione promossa da SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse) che si pone l’obiettivo di consigliare il percorso di cura più adatto alle singole ...