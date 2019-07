Single | gonne corte | rossetto Decalogo per le allieve-schiave

ilgiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Patricia Tagliaferri Sito rivista Diritto e Scienza Nel regolamento della scuola di formazione anche colore dello smalto e tipo di trucco. Pena umiliazioni e ritorsioni Indicava anche la lunghezza esatta die vestiti che dovevano indossare le suenelle varie occasioni più o meno formali, il colore dello smalto, il tipo di trucco per esaltare labbra e zigomi. Era tutto scritto nel regolamento che sottoponeva alle giovani che frequentavano i suoi corsi post-universitari per la preparazione al concorso in magistratura. Umiliate, denigrate, intimidite e sopraffatte al punto da non riuscire a reagire a questa sottomissione psicologica. Nell'ordinanza di custodia cautelare i particolari, già usciti sui giornali, su come Bellomo gestiva la sua scuola di formazione - con sede a Bari e corsi anche a Roma e Milano - si colorano di ulteriori dettagli, ai limiti ...