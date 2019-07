Sicilia : Miccichè (Fi) - ‘Siamo senza treno Palermo-Messina - governo imbarazzante’ : Palermo, 10 lug. (AdnKronos) – “La Lega e Matteo Salvini dicono di occuparsi più della Sicilia che del Nord e i risultati si vedono: siamo senza treno Palermo-Messina! Che governo imbarazzante”. Lo dice sui social il Presidente dell’Assemblea regionale Siciliana Gianfranco Miccichè, commentando la notizia dei problemi sulla linea ferroviaria da Palermo a Messina.L'articolo Sicilia: Miccichè (Fi), ‘Siamo senza ...

Micciché : Arata non ha ottenuto nulla dalla politica Siciliana : "La cosa più bella, che dovrebbe far sorridere tutti i siciliani, è che, contrariamente a quanto avveniva prima, oggi l'imprenditore non onesto, tangentista e implicato con la mafia, se n'è andato con le pive nel sacco, non ha ottenuto nulla, la politica è salva, ha dato un segnale importantissimo. Questo è un palazzo che garantisce trasparenza e certezza negli incontri, io non incontro nessuno che non abbia preso un appuntamento e senza che si ...

Gip - gli Arata introdotti alla Regione Sicilia da Gianfranco Micciché : Paolo e Francesco Arata, arrestati all'alba di oggi per corruzione e autoriciclaggio, sarebbero stati introdotti negli uffici dell'Assessorato alle Attività produttive della Regione Siciliana, guidato dall'assessore Mimmo Turano, dal Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè. E' quanto scrive il gip nella misura cautelare. Sono gli stessi Arata, parlando con un interlocutore, a spiegare "di essere stati introdotti presso l'Assessore Turano dal ...

Sicilia : Mancuso (FI) - 'Salvini e Micciché? Entrambi leghisti' (2) : (AdnKronos) - "La Forza Italia che immaginiamo - conclude Mancuso - non può che essere sempre più berlusconiana e sempre più vicina ai bisogni della gente. Esattamente ciò che il parlamento Siciliano, con a capo il suo presidente, ha portato al centro di ogni ragionamento. E se il problema sono gli

Sicilia : Mancuso (FI) - 'Salvini e Micciché? Entrambi leghisti' : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - "Se qualcuno mi chiedesse chi è più leghista tra Salvini e Miccichè, io rispondo tutti e due. Uno del nord, che bravissimo ha conquistato l’Italia, l’altro del sud che ugualmente bravo è rimasto tra i pochi a parlare ancora di politica". Così il deputato di Forza Itali

Sicilia : Miccichè (Fi) - 'Nessuna voglia di rottura con Musumeci' : Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - "Il giorno che ci sarà voglia di rottura con Forza Italia, il Presidente della Regione me lo farà sapere. Il giorno che questa voglia di rottura ci dovesse essere da parte mia, glielo farei sapere io. Ma non c'è, né da parte mia né da parte sua". Lo ha detto all'Adnkron

Sicilia : dibattito su ex province - aula sospesa per incontro Miccichè-Musumeci : Palermo, 4 giu. (AdnKronos) - La seduta dell'Assemblea regionale Siciliana è stata sospesa per cinque minuti in attesa di un incontro tra il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè e il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. L'argomento da affrontare è l'emendamento sulla data delle ele

Sicilia : Cantarella (Lega) - 'Micciché? Disco rotto di insulti e rancori' (2) : (AdnKronos) - Sulla questione della tonnara di Favignana, Cantarella ha poi aggiunto: "Il sottosegretario Manzato ha già risposto nel merito ma mi sento di poter dire che le nostre europarlamentari Annalisa Tardino e Francesca Donato solleveranno presto il tema delle quote tonno in Europa. E’ sulla

Sicilia : Cantarella (Lega) - 'Micciché? Disco rotto di insulti e rancori' : Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - "Micciché è un Disco rotto di insulti e rancori, non possiamo perdere tempo a inseguirlo su questo campo. Abbiamo da onorare con il nostro lavoro la grande fiducia dei Siciliani nei confronti di Matteo Salvini e della Lega". Così Fabio Cantarella, responsabile enti loca

Europee : Miccichè (FI) - '17% in Sicilia impossibile senza Romano e polo moderato' : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - "senza l’apporto di Saverio Romano non sarebbe stato possibile raggiungere il 17% in Sicilia. L’obiettivo, pienamente centrato, era rappresentare un modello di polo moderato e il successo elettorale di Forza Italia è da ascrivere al successo di questo modello". Lo dice

Europee : Miccichè - 'in Sicilia FI argina Lega e raddoppia risultato nazionale' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Non posso che essere soddisfatto: abbiamo preso il 17% che è il doppio del risultato nazionale, abbiamo superato il Pd che era un risultato che sembrava assolutamente impossibile e abbiamo limitato il danno della Lega che in Italia fa proseliti e qui fa il 20% per mir

Elezioni : Miccichè - 'Dirò a Berlusconi che la Lega in Sicilia non sfonda' : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "Sento Berlusconi quasi ogni giorno, e oggi gli dirò che La Lega in Sicilia non sfonda, non ha vinto niente. Ha tentato apparentamenti vari e l'unica cosa che gli è riuscita è il ballottaggio di Caltanissetta, anche se lo negano, dove avevano preso l'8 per cento... Gli