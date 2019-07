Sicilia | allarme incendi | 750 evacuati da un villaggio a San Vito Lo Capo

La strage delle tartarughe marine in Sicilia : l’allarme lanciato dal WWF [FOTO] : “Il WWF Sicilia Nord Occidentale, riferimento per la costa nord Siciliana da Cefalù a San Vito lo Capo, in una sola settimana ha ricevuto 2 segnalazioni di tartarughe marine del genere Caretta caretta morte e spiaggiate. La prima nella spiaggia di Alcamo Marina, una femmina adulta di oltre 40 kg e ieri, nelle vicinanze dell spiaggia del Casello di Trappeto, un’altra Caretta caretta adulta presumibilmente maschio in avanzato stato di ...