Siamo nazionalpop e lanciamo tormentoni Ma quanta gavetta

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Paolo Giordano La band pugliese è regina delle classifiche «Il nostro segreto? Non perderci d'animo» All'inizio erano un grande boh. Ora sono idoli del grande pubblico, che magari non li ferma per strada cercando un selfie ma ha senza dubbio canticchiato almeno uno dei loro brani. Ad esempio, Non ti dico no con Loredana Bertè nel 2018. I Boomdabash arrivano da Mesagne, provincia di Brindisi, e da una lungafatta di concerti in posti microscopici, viaggi in furgone e sogni svaniti. Sono il simbolo della musica al posto dell'immagine. La gente li canta senza essere condizionata dalla loro esuberanza social o da frenetiche storie su Instagram. Semplicemente, i Boomdabash hanno intercettato la musica giusta nel momento giusto. Sono in quattro: Biggie Bash, Payà, Blazon e Mr. Ketra che ha una seconda vita con Takagi... La musica? Parte dal reggae e arriva all'hip hop. ...