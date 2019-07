Si può morire per una crisi epilettica? Risponde l’esperto

vanityfair

(Di mercoledì 10 luglio 2019) L’epilessia è una malattia rara. FALSOLeepilettiche colpiscono solo i bambini. FALSODurante un attacco epilettico la prima cosa da fare è intervenire cercando di tenere aperta la bocca e di tirare la lingua fuori. FALSOLe donne con epilessia non possono avere figli. FALSO Chi ha l’epilessia non può guidare l’auto. FalsoL’attore americano Cameron Boyce, giovane star di Disney Channel, è morto improvvisamente lo scorso 6 luglio a soli 20 anni. La scomparsa sarebbe avvenuta a causa di unadurante il sonno. «Le persone affette da epilessia sono esposte a un maggior rischio di mortalità rispetto a quelle che non ne soffrono» commenta il professor Oriano Mecarelli, del Dipartimento Neuroscienze Umane dell’azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I di Roma e presidente della Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE). L’epilessia è una delle malattie ...

