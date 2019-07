Sgarbi | “Sto con Balotelli Lo scooter in acqua è un' opera d' arte | tanti artisti la

huffingtonpost

(Di mercoledì 10 luglio 2019) “Quella diè stata una performance, un’d’. Quantiavrebbe voluto farla?”, parola di Vittorio. Il celebre critico d’ha voluto dire la sua sulla vicenda che ha coinvolto il calciatore Mario, che ha scommesso duemila euro con un uomo perché quest’ultimo si lanciasse in mare a bordo di unoa Napoli.“Quanti si sarebbero presentati al Mart (Museo d’moderna e contemporanea, ndr) dicendo ‘ho fatto questa cosa fondamentale’?”, ha affermatoin un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, attribuendo una sorta di valoreco al gesto che al calciatore è costato una denuncia per istigazione a delinquere e gioco d’azzardo. Il critico d’ha proseguito: “Sto confino in fondo per quello che ha ...

