Serie tv MEDIASET estate 2019 | le ultime news

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Canale 5 ha fatto centro con Manifest. Il nuovo telefilm, a metà tra Lost e X Files, con il 15% di share ha battuto Quark. Il protagonista Josh Dallas (Once upon a Time) e il cast, col mistero dell’aereo scomparso per cinque anni senza che i passeggeri cambiassero o crescessero, piacciono molto! Pare che sia prevista una seconda stagione negli Stati Uniti, dunque i misteri continuano per questatv nuova di zecca e davvero sorprendente. È andata meno bene a Riviera: in Italia la super soap glamour con Julia Stiles e Antony La Paglia non ha fatto boom con gli ascolti. Mentre l’ammiragliaesaurisce gli episodi (l’11 luglio l’ultimo appuntamento), su Sky Atlantic va in onda la seconda stagione, super pubblicizzata, e ne è in produzione anche una terza! Intanto sul fronte straniero, mentre Bitter Sweet è la nuova scommessa turca vinta, chissà quando ...

