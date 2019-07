Serena Williams e il dolce messaggio ad Osaka dopo la finale US Open 2018 | dallo sfogo

Wimbledon – Il cooldown di Serena Williams è tenerissimo : ecco com’è il post-partita di una mamma-atleta [VIDEO] : Serena Williams da applausi: il cooldown post quarti di finale a Wimbledon con la figlia Olympia è da applausi Serena Williams è in semifinale a Wimbledon: la tennista statunitense, numero 10 del ranking WTA ha eliminato ieri la connazionale Riske nei quarti di finale del terzo Slam stagionale, in corso sui campi in erba dell’All England Lawn and Croquet Club e adesso si gode un po’ di meritato relax in vista della semifinale ...

Wimbledon 2019 : i rischi di Serena Williams - l’avanzata silenziosa di Elina Svitolina - l’incertezza del tabellone femminile : L’ottava giornata di Wimbledon, dedicata ai quarti di finale femminili, ha lasciato alle proprie spalle un quadro fatto di rischi, sorprese riuscite ed altre sfiorate, prime volte e una generale sensazione di incertezza. Delle favorite, il rischio più grande l’ha corso Serena Williams, in difficoltà come e più del match di secondo turno contro la slovena Kaja Juvan. La connazionale Alison Riske è riuscita a metterla in seria ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Le due semifinali sono Serena Williams-Strycova e Svitolina-Halep : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.31 Si conclude qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 18.28 A 33 anni Barbora Strycova conquista la sua prima semifinale in uno Slam! Battuta Johanna Konta 7-6 6-1! Ora se la vedrà con Serena Williams! 18.24 Konta perde il servizio essendosi trovata in vantaggio per 40-0, 5-1 Strycova che va a servire per il match. 18.16 Con un nastro beffardo ...

Wimbledon 2019 : Serena Williams con carattere vola in semifinale. Piegata in tre Alison Riske : Un urlo e tanta classe. Serena Williams con il suo “ruggito” griffa il secondo quarto di finale del tabellone femminile a Wimbledon. La sette volte vincitrice dei Championships supera, al termine di uno splendido incontro, la connazionale (n.55 del mondo) Alison Riske con il punteggio di 6-4 4-6 6-3 in 2 ore 3 minuti di partita. Con questo risultato Serena ottiene la dodicesima semifinale nello Slam, mettendo in luce tutte le sue ...

Wimbledon – Riske ci prova - ma Serena Williams ha la meglio : staccato il pass per la semifinale : Serena Williams in semifinale a Wimbledon: la connazionale Riske ko in 3 set ai quarti Serena Williams è la seconda semifinalista di Wimbledon: dopo la vittoria di Simona Halep sulla cinese Zhang, è la statunitense a festeggiare per la vittoria sulla connazionale Riske. Serena Williams, numero 10 del ranking WTA, dopo un inizio non proprio nelle sue corde è riuscita a lottare e portare a casa il primo set. Successivamente, però, Alison ...

Pioggia di multe a Wimbledon! Fognini ‘graziato’ - stangata per Serena Williams : 50.000 dollari per Tomic : Pioggia di multe sui tennisti più indisciplinati di Wimbledon: Fognini graziato, Serene Williams stangata ma Bernard Tomic è quello punito maggiormente Wimbledon è famoso per le sue tradizioni e il suo grande blasone, ma anche per le ferree regole da rispettare. E chi sbaglia paga… multe salate! Fabio Fognini era in attesa di scoprire quale sarebbe stata la sua sanzione per aver augurato che una bomba scoppiasse sull’All ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Tempo di quarti femminili - Serena Williams e Johanna Konta cercano gloria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gli ottavi femminili – La presentazione dei quarti femminili Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava giornata del torneo di Wimbledon, terzo Slam dell’anno. Si giocano oggi, secondo la tradizione della programmazione dei Championships, i quarti di finale femminili. Sul Centre Court aprono il programma Serena Williams e Alison Riske nel derby americano. ...

Wimbledon 2019 : giornata dedicata ai quarti di finale femminili. Fari puntati su Serena Williams : Come da tradizione, il martedì della seconda settimana di Wimbledon è dedicato alla disputa dei quarti di finale del singolare femminile e gli accoppiamenti dall’alto in basso del tabellone sono i seguenti: la statunitense Alison Riske contro la connazionale Serena Williams, la ceca Barbora Strycova contro la britannica Johanna Konta, l’ucraina Elina Svitolina contro la ceca Karolina Muchova, la romena Simona Halep contro la cinese Shuai ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio - spicca Berrettini-Federer. Barty fuori - Serena Williams vittoriosa. Nadal avanti di due set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settiman giornata Wimbledon 2019, quella più bella e spettacolare di tutto il torneo, perchè è il lunedì degli ottavi di finale. Sedici partite nello stesso giorno con tutti i migliori in campo insieme. E’ inutile negarlo che per il tennis italiano c’è un’attesa spasmodica per il match di Matteo Berrettini con Roger Federer sul campo Centrale. Una sfida meravigliosa e ...

Wimbledon – Serena Williams in scioltezza - Suarez Navarro ko in due set : ai quarti sarà derby con Riske : Serena Williams vola ai quarti di finale di Wimbledon: la spagnola Suarez Navarro ko in due set Serena Williams super oggi pomeriggio nella sfida contro Carla Suarez Navarro valida per gli ottavi di finale di Wimbledon: la tennista statunitense ha avuto la meglio sulla sua avversaria spagnola con estrema facilità. E’ bastata un’ora e 7 minuti di gioco a Serena Williams per battere la rivale spagnola, col punteggio di 6-2, 6-2, ...

