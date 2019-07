Senegal-Benin | Coppa d’Africa 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e

Pronostico Senegal vs Benin - Coppa d’Africa 10-07-2019 e Formazioni : Coppa d’Africa, quarti di finale, analisi, Formazioni e Pronostico di Senegal - Benin , mercoledì 10 luglio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Continua la fase a eliminazione diretta in Coppa d’Africa in Egitto con la sfida tra il Senegal e la sorpresa Benin . Il Senegal ha eliminato con il punteggio di 1-0 l’Uganda agli ottavi: per i ”Leoni della Teranga” è stato decisivo il gol di Mané al 15′ che ...

LIVE Uganda-Senegal 0-1 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Leoni della Teranga ai quarti di finale contro la sorpresa Benin! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.55 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 94′ Finisce qui! Senegal ai quarti di finale contro il Benin grazie al gol di Mané dopo un quarto d’ora del primo tempo! 93′ Kateregga fermato da uno strepitoso Koulibaly. 92′ Fallo in attacco di Okwi, sfuma un’altra possibilità per l’Uganda! 91′ Torna in avanti il Senegal che guadagna una ...