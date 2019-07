Sea Watch | Fratoianni attacca ancora Salvini | ' Sta rosicando' VIDEO

Sea Watch - troppi attacchi a gip che ha scarcerato Carola - Csm chiede tutela : La figura di Carola Rackete, negli ultimi giorni, ha diviso le opinioni. La scelta di forzare il blocco navale italiano, per molti, è stato il gesto meritevole di elogi, poiché si è trattato di un atto di coraggio da parte di chi, noncurante delle conseguenze, ha scelto di preservare le vite dei migranti a bordo delle Ong. Per altri, invece, il dato da sottolineare sopra ogni cosa è che la comandante è andata oltre la legge. I dibattiti sono ...

Sea Watch - legale Tesoriero : “Querela Rackete a Salvini? Sarà depositata oggi o domani. Anche noi forse lo denunciamo” : “La querela di Carola Rackete contro Salvini? Confermo che c’è e che Sarà depositata tra oggi e domani. Si tratta di una querela per diffamazione e istigazione a delinquere. Anche la Sea Watch, come organizzazione,, sta valutando una denuncia-querela. Non è stata ancora predisposta ma non escludo che potremo presentarla”. Sono le parole dell’avvocato Salvatore Tesoriero, legale della Sea Watch, intervistato nella ...

Migranti : esposto Orlando a Procura Agrigento - 'su Sea Watch illeciti autorità nazionali' : Palermo, 10 lug. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha presentato un esposto al Procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio sul caso della nave Sea watch. Nell'esposto il sindaco cita l'ordinanza del gip Alessandra Vella, che lo scorso 2 luglio aveva rimesso in libertà la comandan

Sea Watch - il Csm fa quadrato "Ora tutela per il giudice Vella" : Angelo Scarano Il gip di Agrigento Alessandra Vella (foto da AgrigentoNotizie.it) Il Csm apre una pratica a tutela per il Gip Vella che ha revocato gli arresti per Carola Rackete Il Csm adesso fa quadrato attorno al gip di Agrigento, Alessandra Vella che ha revocato l'arresto per Carola Rackete. La decisione della toga agrigentina ha fatto parecchio discutere. La Vella ha infatti sostenuto la necessità da parte della capitana della ...

Sea Watch - multe ai parlamentari a bordo - Orfini (Pd) : “Ci avevano autorizzati a salire” : Matteo Orfini e Maurizio Martina hanno chiesto alla Capitaneria di porto di Siracusa la revoca del procedimento amministrativo nei loro confronti: "In questo paese accadono cose inquietanti, chi ha emesso il provvedimento nei nostri confronti e lo stesso soggetto che ci ha autorizzato a salire sulla nave".

Sea Watch - il Csm difende il gip di Agrigento Alessandra Vella : "Tutelarla dopo la liberazione della Rackete" : Il Consiglio superiore della magistratura in campo in difesa di Alessandra Vella, il gip di Agrigento che con una sentenza dal forte sapore politico - soprattutto per le motivazioni, messe nero su bianco - aveva revocato gli arresti domiciliari a Carola Rackete, la comandante-pirata della Sea Watch

Sondaggi politici : Lega stabile non soffre la 'crisi Sea Watch' - Pd e M5S ancora lontani : Nonostante la crisi Legata al caso Sea Watch (o meglio, proprio grazie a essa), la Lega di Matteo Salvini conserva un primato indiscutibile sullo scenario politico italiano. Tutti i Sondaggi la vedono ancora decisamente avanti. Il Pd, seppur con punteggi ben distanti da quelli di un tempo, regge invece la seconda posizione. Il M5S infine continua a vedere piccole perdite che lo distanziano sempre di più dall'alleato di governo. Lega ancora primo ...

Sea Watch - il legale attacca Salvini : "Aglio - olio e peperoncino. Così istiga all'odio contro Carola Rackete" : Adesso Sea Watch vuole mettere becco anche sulle leggi proposte da Matteo Salvini. Ovvio, se le leggi mettono nel mirino le ong. Si parla del pacchetto di emendamenti al decreto sicurezza-bis che mira ad introdurre sanzioni fino a 1 milione di euro per chi viola le disposizioni circa l'ingresso in a

Sea Watch 3 e Carola Rackete sfidano italia e Viminale e fanno i soldi : ecco quanto incassano : Per le Ong i soldi non sono mai stati un problema. Tantomeno lo sono ora che la sfida lanciata al governo italiano le ha messe al centro dell' attenzione globale (ieri il premio Nobel per la letteratura Mario Vargas Llosa ha proposto il conferimento del Nobel per la pace a Carola Rackete, la comanda

Sea Watch 3 - ong alleata degli scafisti? La telefonata-bomba : "Il gommone è partito" : Questa volta c'è "ciccia"? Si parla dei presunti rapporti tra ong e scafisti, da tempo nel mirino di Matteo Salvini, il quale ha infatti sganciato la bomba: "I magistrati hanno elementi concreti su telefonate fatte dagli scafisti a una ong dalla Libia". Così ieri, martedì 9 luglio, il ministro dell'

Sea Watch - Cirinnà : 'Italiani non fanno più alcuni lavori - riapriamo i flussi' : Il caso Sea Watch, culminato con l'azione forzosa del comandante Carola Rackete, continua a far discutere. Al di là del fatto che il blocco navale italiano sia stato forzato dalla Ong, resta un dibattito politico particolarmente acceso sull'immigrazione. Da una parte c'è la Lega che prosegue nelle sue idee di tenere il più possibile serrate le frontiere ed i porti, con particolare riferimento all'eventuale ingresso di imbarcazioni facenti capo ...

Sea Watch - multe fino a un milione di euro alle ong. M5s contro Lega : "Troppi poteri a Salvini" : Le multe da record contro le ong creano una nuova spaccatura tra Lega e M5s. Dovevano essere emendamenti concordati e invece "stamattina ci siamo trovati di fronte a un blitz", lamentano fonti grilline all'agenzia Adnkronos. Ci sarebbe la "nettissima contrarietà" del Movimento in merito a due emenda

Sea Watch - "Matteo Salvini rischia l'effetto boomerang su Carola Rackete". Paolo Becchi - allarme rosso Lega : "Deve stare molto attento a non fare il gioco dei suoi avversari". Secondo Paolo Becchi il ministro degli Interni Matteo Salvini rischia l'effetto boomerang sul caso Sea Watch, trasformando una come Carola Rackete in una martire, in un'eroina, in una specie di Antigone". "Bisogna fare grande attenzi

Sicurezza : Speranza - ‘da maggioranza schiaffo a Fico su audizione Seawatch’ : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Il no definitivo alle audizioni alle Ong rappresenta non solo uno schiaffo della maggioranza ai diritti della minoranza, ma anche alla proposta di mediazione arrivata da Fico che indicava nella sua lettera la possibilità di una rigorosa delimitazione dell’oggetto dell’audizione atto a non interferire con il procedimento giudiziario. Si tratta di un precedente inedito e pericoloso e di una ...