Sea Watch 3 | ong alleata degli scafisti? La telefonata-bomba | Il gommone è

Sea Watch - Cirinnà : 'Italiani non fanno più alcuni lavori - riapriamo i flussi' : Il caso Sea Watch, culminato con l'azione forzosa del comandante Carola Rackete, continua a far discutere. Al di là del fatto che il blocco navale italiano sia stato forzato dalla Ong, resta un dibattito politico particolarmente acceso sull'immigrazione. Da una parte c'è la Lega che prosegue nelle sue idee di tenere il più possibile serrate le frontiere ed i porti, con particolare riferimento all'eventuale ingresso di imbarcazioni facenti capo ...

Sea Watch - multe fino a un milione di euro alle ong. M5s contro Lega : "Troppi poteri a Salvini" : Le multe da record contro le ong creano una nuova spaccatura tra Lega e M5s. Dovevano essere emendamenti concordati e invece "stamattina ci siamo trovati di fronte a un blitz", lamentano fonti grilline all'agenzia Adnkronos. Ci sarebbe la "nettissima contrarietà" del Movimento in merito a due emenda

Sea Watch - "Matteo Salvini rischia l'effetto boomerang su Carola Rackete". Paolo Becchi - allarme rosso Lega : "Deve stare molto attento a non fare il gioco dei suoi avversari". Secondo Paolo Becchi il ministro degli Interni Matteo Salvini rischia l'effetto boomerang sul caso Sea Watch, trasformando una come Carola Rackete in una martire, in un'eroina, in una specie di Antigone". "Bisogna fare grande attenzi

Sicurezza : Speranza - ‘da maggioranza schiaffo a Fico su audizione Seawatch’ : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Il no definitivo alle audizioni alle Ong rappresenta non solo uno schiaffo della maggioranza ai diritti della minoranza, ma anche alla proposta di mediazione arrivata da Fico che indicava nella sua lettera la possibilità di una rigorosa delimitazione dell’oggetto dell’audizione atto a non interferire con il procedimento giudiziario. Si tratta di un precedente inedito e pericoloso e di una ...

Sicurezza : Fico - ‘audizione Seawatch con ‘paletti” - no presidenti commissione’ (2) : (AdnKronos) – Fico ricorda che il Regolamento “affida ogni valutazione conclusiva attinente all’organizzazione dei lavori della Commissione al Presidente che, nel giudicare dell’essenzialità o meno di un’attività conoscitiva nell’ambito dell’esame in sede referente di un progetto di legge, è chiamato a valutare, come nel caso in esame, anche profili di opportunità istituzionale. Parimenti ...

**Sicurezza : Fico - ‘audizione Seawatch con ‘paletti” - no presidenti commissione** : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha inviato una lettera ai presidenti della commissioni Affari costituzionali, Giuseppe Brescia, e Giustizia, Francesca Businarolo, dopo le proteste delle opposizioni per la mancata audizione della Seawatch, prevista per il 3 luglio. Nella lettera il presidente Fico scrive che l’audizione potrebbe essere fatta “attraverso una rigorosa delimitazione ...

Sea Watch e Mediterranea - l'ammiraglio libico Tumia : "Con le navi delle Ong aumentate le partenze di migranti" : "Per colpa delle Ong sono aumentate le partenze di migranti". l'ammiraglio Abdalla Tumia, capo della Guardia Costiera di Tripoli, pattuglia le coste libiche grazie alle motovedette donate dal governo italiano e in un'intervista al Messaggero punta il dito contro Sea Watch, Mediterranea, Open Arms e

Mediterrana lancia una raccolta fondi su Facebook per pagare le multe. Sea Watch : "Dividiamo le donazioni per Carola" : L'armatore Alessandro Metz: " Abbiamo due navi sotto sequestro ma dobbiamo tornare in mare quanto prima". Già raccolti 30.000 euro, obiettivo a 300.000

Sea Watch - Carola Rackete e l'effetto sulla Lega. Sondaggi Swg - Risso : "Perché Salvini è all'apice" : L'ultimo Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana dava la Lega in calo dello 0,5% nell'ultima settimana. Un sorprendente "effetto Carola Rackete" in negativo, visto che tutte le rilevazioni degli altri istituti hanno registrato per un aumento per il Carroccio. Ma il direttore scientifico di Swg

Sea Watch - Carola Rackete e la raccolta fondi. Montagna di soldi - li useranno per il "partito delle Ong" : La Sea Watch intende condividere con altre Ong impegnate nel salvataggio di migranti le donazioni ricevute per la capitana Carola Rackete. "Abbiamo formato un comitato perché vogliamo usare questo denaro nel modo più efficiente possibile per il soccorso in mare, non solo per Sea Watch, vogliamo vede

Sea Watch - Carola Rackete e l'affondo del grillino Spadafora : "Insulti e deriva sessista - colpa di Salvini" : In Italia c'è una deriva sessista e la colpa è di Matteo Salvini. Questo è il nuovo fronte d'assalto del Movimento 5 Stelle all'alleato leghista. Vincenzo Spadafora, sottosegretario grillino con delega alle Pari Opportunità e fedelissimo di Luigi Di Maio, rilascia un'intervista dinamitarda a Repubbl

Matteo Salvini - un muro contro Sea Watch e Mediterranea : "Radar - Marina e rimpatri" - come chiude i porti : Presidio totale dei porti italiani e accordi con Libia e Tunisia. Il piano di difesa di Matteo Salvini è stato presentato al Comitato nazionale ordine e sicurezza presieduto dal ministro degli Interni. Secondo fonti del Viminale, si prevede "l'incremento dei controlli per ridurre le partenze (con ut

Sea Watch - Matteo Salvini contro il prete che dice Messa per Carola Rackete : "Sarà il caldo?" : "Un parroco che celebra una Messa per la valorosa pirata tedesca Carola... Sarà il caldo???". Matteo Salvini ironizza sulla notizia che un prete ha deciso di celebrare Messa in onore di Carola e di tutte le donne di coraggio che "mettono la legge di Dio prima della legge degli uomini". Ci sarebbe da

Sea Watch - a Pavia una messa per Carola Rackete. Il ministro Centinaio bombarda : "Pagliacciate" : Una messa "per Carola Rackete e tutte le donne di coraggio che mettono la Legge di Dio prima della legge degli uomini". L'iniziativa di don Roberto Beretta, parroco di Pieve Porto Morone (Pavia) non va giù a Gian Marco Centinaio, ministro dell'Agricoltura, leghista e pavese: "Siamo in un paese liber