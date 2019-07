SCUOLA Orale della maturità | è ora di dire basta all' istigazione al Bignami

SCUOLA/ Maturità - così l'orale obbliga lo studente a 'surfare' tra i luoghi comuni : Le buste e il rischio di collegamenti preconfezionati. Come migliorare il colloquio? Costruendo percorsi più organici tra le diverse materie

Concorso riservato SCUOLA : prova scritta decisiva - l'orale per la posizione in graduatoria : Ancora un nulla di fatto per l'attuazione dell'accordo tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati sul reclutamento nella scuola con i concorsi riservati e i Percorsi abilitanti speciali (Pas). L'intesa firmata il 24 aprile scorso, infatti, rischia di non trovare attuazione concreta: lo stallo su reclutamento tramite concorsi riservati e abilitazione dei Pas, si legge nel comunicato stampa congiunto dei sindacati della scuola, renderà ...

Il nuovo orale è una SCUOLA di assurdità : argomenti mai studiati e nessuna domanda : Luca Gallesi La riforma e il paradosso del colloquio. Con l'incognita delle buste da quiz tv Tra le polpette avvelenate lasciate in eredità da Renzi al governo attuale, oltre agli opachi, per non dire fangosi, rapporti con la magistratura, all'impunità per i banchieri amici e al controllo pressoché totale dei grandi mezzi di comunicazione, c'è anche la riforma della scuola, che, inspiegabilmente, è stata accettata e supinamente ...