caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2019), non smettete di stupire, la fashion influencer italiana più famosa al mondo e ogni volta che posta foto e video sui social riesce ad attirare l’attenzione di milioni di followers. Nelle ultime ore ha sfoggiato un capo davvero molto particolare che però non si adegua molto alle bollenti temperature estive degli ultimi giorni, ovvero unadi pelle Louis Vuitton con tasche e dettagli ispirati alle creazioni di piccola pelletteriaMaison. Non è un caso che anche il marito Fedez l’abbia presa in giro, non perdendo occasione per definire ironicamente il suo stile “easy” su Instagram.riesce ad anticipare mode e tendenze e, nonostante sia estate, ha già indossato il capo must-have del prossimo autunno, ladi pelle martellata con i tasconi di Louis Vuitton. Si tratta di un modello maschile decorato con l’iconica ...

Noovyis : (“Schiaffo alla miseria!”. Chiara Ferragni, il costo della giacca è da capogiro) Playhitmusic -… - Meinkaiser93 : @rep_roma @a_meluzzi @BusCotral prima di blaterare vuote ciance per dar aria alla bocca buttate un occhio all’opini… - 78vanished : @zerorisposte Quello che molti non capiscono è come funziona la dipendenza da un'altra persona. Fosse per uno schia… -