Scherma | Mondiali 2019 | presentazione Italia spada maschile Fari puntati sulla gara a

Scherma - Mondiali 2019 : presentazione Italia fioretto femminile. Azzurre - serve una grande prestazione corale nella gara a squadre : Il Dream Team va a caccia della vittoria perduta. Sembra impensabile, ma la squadra di fioretto femminile Italiana non è la principale candidata alla medaglia d’oro agli ormai imminenti Mondiali di Budapest. Nel ranking della FIE le Azzurre non sono nemmeno sul podio, visto che si trovano in quarta posizione dietro a Francia, Stati Uniti e Russia. Una posizione sicuramente poco avvezza ad una squadra che ha dominato per anni e che ha vinto ...

La guida ai Mondiali di Scherma Budapest 2019 : Mara NavarriaIrene VecchiAldo MontanoAlice VolpiElisa Di Francisca Alessio FoconiDaniele GarozzoGiorgio AvolaAndrea CassaràMarco FicheraLuca CuratoliArianna ErrigoLuigi SameleGabriele CiminiRossella FiamingoAlberta SantuccioRossella GregorioSofia CiaragliaMartina CriscioEnrico GarozzoAndrea SantarelliBudapest torna a essere la capitale della scherma ospitando i Mondiali a sei anni di distanza dall’ultima volta. Dal 15 al 23 luglio, ...

Scherma - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Azzurri pronti a essere grandi protagonisti sulle pedane di Budapest : Saranno 25 gli Azzurri che cercheranno di lasciare il segno ai Mondiali 2019 di Scherma, che andranno in scena a Budapest (Ungheria) dal 15 al 23 luglio. L’Italia punta a replicare la grandissima prestazione della scorsa edizione, in cui si impose nel medagliere con sette medaglie, di cui ben quattro d’oro. I nostri portacolori sono quindi attesi grandi protagonisti sulle pedane di questa rassegna iridata. Andiamo a scoprire nel dettaglio le ...

Scherma - Mondiali 2019 : il calendario e le date giorno per giorno. Programma - orari e tv : Da Lunedì 15 Luglio a Martedì 23 Luglio a Budapest si svolgeranno i Campionati del Mondo. L’evento più importante di tutta la stagione e c’è grande attesa come sempre per un’Italia che vuole essere protagonista sulle pedane magiare, puntando a vincere il medagliere nella continua sfida con Russia e Stati Uniti. IL Programma COMPLETO DEI Mondiali Lunedi 15 luglio Spada femminile | Qualificazioni Sciabola maschile | ...