Scherma | Mondiali 2019 | presentazione Italia fioretto femminile Azzurre | serve una

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Il Dream Team va a caccia della vittoria perduta. Sembra impensabile, ma la squadra dina non è la principale candidata alla medaglia d’oro agli ormai imminentidi Budapest. Nel ranking della FIE lenon sono nemmeno sul podio, visto che si trovano in quarta posizione dietro a Francia, Stati Uniti e Russia. Una posizione sicuramente poco avvezza ad una squadra che ha dominato per anni e che ha vinto praticamente tutto tra Europei e. Proprio la rassegna iridata in Ungheriaa salvare una stagione che per il valore della squadrana si può definire deludente, nonostante lenon siano mai scese dal podio tra Coppa del Mondo ed Europei. Una sola vittoria, quella ottenuta a Il Cairo lo scorso marzo e poi un’incredibile serie di terzi posti, cominciata ad Algeri e proseguita con Katowice, St-Maur, Tauber ed infine ...

