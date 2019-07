Sbarco sulla Luna | il razzo Saturn V proiettato sul Washington Monument per le

Sbarco sulla Luna - blog e articoli. Una spiegazione per chi non capisce (o finge di non farlo) : Da quasi dieci anni ilfattoquotidiano.it pubblica le notizie e le inchieste nella parte destra del sito e le opinioni in quella sinistra. Nella colonna dei blog vengono ospitati punti di vista di ogni tipo anche in contrasto con i nostri. Più di ottocento blogger scrivono a loro piacimento di argomenti più disparati, senza subire censure. Le regole da seguire per scrive in un blog sono minime: non incitare all’odio, alla violenza, al ...

A 50 anni dallo storico Sbarco sulla Luna - il satellite della Terra sarà protagonista al Circo Massimo : A 50 anni dall’impresa dell’Apollo 11, nell’area archeologica del Circo Massimo, mercoledì 10 luglio dalle ore 20.30 alle 24.00, rivivrà la corsa alla Luna che culminò il 20 luglio 1969 con lo storico alLunaggio nel Mare della Tranquillità. L’iniziativa, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è a cura degli astronomi del Planetario di Roma Capitale in collaborazione con ...

The Astronaut Wives Club : su La7 la serie per celebrare i 50 anni dallo Sbarco sulla Luna : The Astronaut Wives Club Sono passati cinquant’anni dallo sbarco di Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla Luna e, al fine di celebrare l’importante evento, La7 trasmetterà, a partire da stasera alle 21.15, The Astronaut Wives Club, la miniserie prodotta da ABC che racconta la nascita del progetto spazio dal punto di vista delle mogli dei Mercury Seven, ossia i primi scienziati che hanno lavorato ad un programma di ricerca, sostenuto ...

The Astronaut Wives Club su La7 - dall’8 luglio la miniserie in prima tv per celebrare i 50 anni dallo Sbarco sulla Luna : Per celebrare i cinquant'anni dallo sbarco sulla Luna, arriva The Astronaut Wives Club su La7: la miniserie in onda in prima visione a partire da lunedì 8 luglio per tre appuntamenti racconterà il percorso che ha portato la Nasa a scrivere la storia dell'umanità e cambiare per sempre la percezione dello Spazio. Dall'8 al 22 luglio, per 3 lunedì, La7 celebra il 50° anniversario della missione Apollo 11 che il 20 luglio 1969 portò i primi ...

A 50 anni dallo Sbarco sulla Luna - INAF organizza diversi eventi per ‘portare la Luna’ agli italiani : Luglio si preannuncia un mese veramente caldo, non solo per le temperature che stiamo raggiungendo ma per il numero di eventi che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) ha in programma per celebrare il nostro satellite naturale: l’eclissi parziale di martedì 16, il cinquantesimo anniversario della partenza dell’Apollo 11 e lo storico alLunaggio avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 luglio 1969. Sono moltissimi gli eventi organizzati da ...

Sbarco dell’uomo sulla Luna : ZEISS e il Planetario di Torino insieme per il 50° anniversario : Il 20 luglio 2019 si celebrerà in tutto il mondo una ricorrenza unica nel suo genere: il 50° anniversario dello Sbarco dell’uomo sulla Luna, un evento di grande importanza che ha lasciato migliaia di persone incollate davanti al televisore per ore ad assistere a quel “piccolo passo” che ha fatto la storia. Il 20 luglio 1969 l’impossibile è diventato possibile e quel momento è stato immortalato grazie al contributo di ZEISS, azienda leader ...

Pisa : al via Luna50 - la rassegna dedicata al 50° anniversario dello Sbarco sulla Luna : Prende il via giovedì 4 luglio Luna50, la rassegna di eventi organizzata dal Comune e dall’Università di Pisa e dedicata al 50° anniversario dello sbarco sulla Luna. L’appuntamento è alla Cittadella Galileiana alle 21:15 per la serata inaugurale durante la quale sarà proiettato il materiale video messo a disposizione dalle teche RAI e appositamente montato per l’occasione. Sul palco ci saranno anche Dario Focardi e Cristina Gardumi della ...

Sbarco sulla Luna : sabato 13 appuntamento al Parco dell’Appia Antica per l’evento “Man on the Moon” : Cinquant’anni ci separano da una delle imprese più grandi mai compiute dall’Uomo. sabato 13 luglio è in programma l’evento MAN ON THE MOON, un’occasione per rivivere la storica avventura che ha portato l’equipaggio dell’Apollo 11 a toccare, per primo, il suolo di un altro corpo celeste. L’Associazione ScienzImpresa, in collaborazione con il Parco Regionale dell’Appia Antica, presenterà una conferenza per ...

“Moonight” - al Museo della Scienza di Milano un grande evento per i 50 anni dallo Sbarco sulla Luna : Giovedì 4 luglio 2019 – in occasione del prossimo 50esimo anniversario del primo sbarco umano sulla Luna con la missione Apollo 11, previsto per sabato 20 luglio – il Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano, unico a esporre un frammento di roccia Lunare in Italia, dono dell’equipaggio dell’Apollo 17, celebrerà l’evento con l’anteprima “Moonight”. Per l’occasione, il Museo ...

L’Apollo 11 - 50 anni dopo : all’asta la videocassetta originale dello Sbarco sulla Luna : Il 20 luglio 2019 saranno trascorsi 50 anni esatti dal primo passo dell’uomo sulla Luna. Era il 1969, infatti, quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin mettevano piede sul suolo Lunare: le immagini di questo evento storico hanno fatto il giro del mondo, ma alcune stanno per dettare anche i record di mercato. Nello stesso giorno dell’alLunaggio infatti, mezzo secolo dopo, Sotheby's venderà l’unica videocassetta originale della missione Apollo ...

Achille Lauro a Latina per la Notte Bianca che celebra i 50 anni dallo Sbarco sulla Luna : Achille Lauro a Latina per la Notte Bianca: è lui l'artista atteso in Piazza del Popolo a Latina per la chiusura della nuova edizione della Notte Bianca in programma per il prossimo 20 luglio. Manca l'ultima conferma ufficiale ma stando alle informazioni già trapelate, il nome di Achille Lauro per il concerto finale sembra poter essere certo. Chi altro in effetti - tra i giovani cantanti emersi negli ultimi anni - avrebbe potuto rappresentare ...

L’audio-serie della Nasa sui protagonisti dello Sbarco sulla Luna : Le voci e le emozioni che raccontano lo sbarco dell’essere umano sulla Luna per la prima volta a disposizione di tutti, sul web. Ad aggregarle, e renderle disponibili è oggi la Nasa, che annuncia la prima serie audio sul programma Apollo. Il suo titolo è Explorers: un grande viaggio che ci porta 50 anni indietro nel tempo, a un passo dagli astronauti che per primi hanno toccato il nostro satellite, ma anche dagli ingegneri, dai fisici, dai ...

I libri che vi porteranno sulla Luna (50 anni dopo lo Sbarco) : Nel cinquantesimo anniversario della missione spaziale Apollo 11, che il 20 luglio 1969 portò per la prima volta gli uomini sulla Luna, sugli scaffali delle librerie atterrano numerosi volumi contenenti storie a tematica Lunare. libri scientifici, saggi, romanzi, raccolte di racconti e fumetti, ce n'è per tutti i gusti e tutte le fasce di età per celebrare un momento storico della storia dell'umanità. Per gli appassionati e i curiosi sulle ...

Sbarco sulla Luna : un viaggio spaziale negli Stati Uniti per celebrare il 50° anniversario : Quest’anno ricorre l’anniversario di uno degli eventi memorabili della storia dello spazio: il 20 luglio 2019 si celebrano 50 anni dallo Sbarco sulla Luna della navicella spaziale Apollo 11, che ha compiuto il primo alLunaggio della storia. I primi uomini a mettere piede sulla superficie Lunare sono Stati gli astronauti americani Neil Armstrong e Buzz Aldrin e la celebre frase pronunciata da Armstrong “Un piccolo passo per un uomo, un grande ...