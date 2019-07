San Vito Romano | Pd Provincia | atto vile che preoccupa

Incendio nella notte a San Vito Lo Capo : evacuato villaggio turistico : Gli ospiti del villaggio 'Calampiso' di San Vito Lo Capo, nel trapanese, hanno vissuto una notte di paura a causa di un vasto Incendio che ha lambito le strutture riservate agli ospiti. Ad accorgersi dell'emergenza in corso sono stati per primi gli animatori del villaggio intorno all'1:30 di notte, mentre erano impegnati nella riunione per organizzare le attività del giorno successivo.Subito dopo hanno avvertito la reception e i responsabili ...

Fuoco e paura a San Vito - campeggio evacuato via mare nella notte : paura nel Trapanese per un vasto incendio alimentato dallo Scirocco. Le fiamme e le alte temperature hanno prodotto uno scenario da inferno. nella notte è stato attivato in prefettura il Centro di coordinamento soccorsi per il coordinamento delle operazioni di spegnimento del rogo di vaste proporzioni, divampato verso le 2 nel Comune di San Vito Lo Capo. Le operazioni di spegnimento, rivelatesi complesse per il vento, hanno interessato una ...

San Vito lo Capo mare più bello d’Italia per Legambiente : Il mare di San Vito lo Capo è il più bello d’Italia. A conferma di ciò arrivano pure le “5 Vele” assegnate da Legambiente e Touring Club Italiano. Un riconoscimento per San Vito lo Capo che è una conferma. Il borgo trapanese, infatti, attrae ogni estate migliaia di turisti attratti dal suo mare trasparente e pulito. San Vito lo Capo ottiene il premio anche grazie alla sua offerta turistica, ai servizi erogati e ...

San Vito Romano - Vincenzi : consigliere PD vittime di vile intimidazione : Roma – “Oggi Bruna Colaneri del Pd ed Elena De Paolis, due nostre consigliere di minoranza del comune di San Vito Romano, hanno ricevuto un grave atto intimidatorio, teso a colpirle nelle loro funzioni istituzionali, ma soprattutto a minarne la serenita’ personale: Bruna ha infatti trovato, vicino alla sua macchina, una busta con su scritto i nomi di entrambe, contenente due bottiglie di acido e due foglietti con la dicitura ...

A San Vito Lo Capo le 5 Vele di Legambiente : i «Caraibi siciliani» : A San Vito lo Capo almeno 700 mila presenza turistiche all’anno. E quest’anno si aspetta ancora il pienone dopo il premio ricevuto da Legambiente che ha incoronato il suo mare come uno dei più belli d’Italia. E in effetti, lo è. Tre chilometri dal faro al monte Monaco, una spiaggia bianca e finissima di circa un chilometro. Mare pulito e cristallino e servizi per tutti. Questa è la città di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Le 5 Vele di ...

Allerta meduse da Agrigentino a San Vito lo Capo - colpa della pesca intensiva : Il litorale è invaso, è “caccia” alle meduse a San Leone ad Agrigento. Ormai è una storia che si ripete ogni anno nella maggior parte delle spiagge della Sicilia. Complice il riscaldamento delle acque e le mareggiate le meduse sono il terrore dei bagnanti. Nella giornata di ieri il litorale di San Leone ad Agrigento era letteralmente invaso dalle meduse. L’allarme ha generato il panico tra i bagnanti che hanno evitato di ...

San Vito lo Capo eletto mare più bello d’Italia : Per San Vito lo Capo il massimo riconoscimento. È per una delle più belle perle della Sicilia che Legambiente assegna il punteggio più alto. San Vito Lo Capo èiil mare più bello d’Italia e ottiene le 5 vele della guida «Il mare più bello d’Italia 2019» di Legambiente e Touring Club Italiano. Così San Vito lo Capo ottiene questo prestigioso riconoscimento. Le 5 vele significano non solo il livello di purezza delle acque ma in generale la ...

San Vito lo Capo - mare più bello d’Italia - apre le porte al Mondo Sound : Inizierà domani a San Vito lo Capo «Mondo Sound», festival internazionale che unisce le musiche dei diversi «sud» del Mondo. A San Vito lo Capo saranno tre giorni dedicati alla musica all’interno di un evento ideato da Fabio Rizzo e Francesca Perricone. Il festival durerà fino a domenica e vedrà in scena spettacoli, concerti, e altri eventi, per celebrare le identità sonore dei tanti sud del Mondo. Africa, Americhe, Mediterraneo, passando ...