Salvini-Trump e ironie sui gulag Incontro a Mosca | la trascrizione

Alan Friedman ad Agorà Estate - attacco a Salvini : "Stando al fianco di Trump e Putin..." : Europeista a senso unico. Si parla di Alan Friedman, che all'indomani della visita di Vladimir Putin in Italia si schiera armi e bagagli a favore di questa Ue e contro Matteo Salvini, e nessuna delle due è una novità. Lo fa ad Agorà Estate, il programma di approfondimento politico del mattino in ond

Salvini come Trump "muro anti migranti in Friuli"/ "Fermare rotta balcanica Nordest" : Salvini come Trump, lancia l'idea del muro al confine Friuli-Slovenia: 'rotta balcanica si è riaperta, va fermata altrimenti..'

Trumpizzazione completa. Salvini evoca il muro con la Slovenia : "Non escludo barriere" : “Si è riaperta la rotta balcanica, a luglio partiranno i pattugliamenti misti con gli sloveni, ma se il flusso di migranti non dovesse arrestarsi, a mali estremi estremi rimedi: non escludiamo la costruzione di barriere fisiche alla frontiera come fatto da altri Paesi europei ”. Lo ha detto il ministro dell’interno Matteo Salvini, parlando alla conferenza stampa al Viminale sulla Sea Watch. Il governatore del Friuli ...

Salvini in Usa - quale compitino gli avrà assegnato stavolta Trump? Purtroppo è facile immaginarlo : E’ noto come le visite negli Stati Uniti di politici italiani siano in genere foriere di novità e sviluppi, quasi mai graditi, in patria. Così è stato, per richiamare il principale esempio in materia, per la visita di Alcide De Gasperi a Washington che preparò il terreno per la rottura dell’alleanza antifascista e la cacciata della sinistra all’opposizione. Certo, fa ridere paragonare Matteo Salvini a De Gasperi ed è poi assolutamente grottesco ...

Madonna omaggia "Bella Ciao" nel suo album : 'Non farei mai scambio tra Trump e Salvini' : La regina del pop è tornata con un nuovo progetto discografico. Lo scorso 14 giugno Madonna, alias Veronica Ciccone, ha pubblicato il suo ultimo lavoro realizzato in studio, l'album dal titolo "Madame X". Un titolo criptico che rappresenta l'ultima impersonificazione della cantante: nel suo nuovo album infatti Madonna si trasforma in un agente segreto, che non ha un'identità specifica, diventando semplicemente "Madame X". Nel nuovo lavoro ...

Diktat di Trump a Salvini su Tap - protesta il sindaco di Melendugno : "Basta alle ingerenze Usa" : Marco Potì commenta il retroscena sulle richieste a completare l'opera: "Viste le difficoltà che hanno sul cantiere è chiaro che a Tap serve una mano e Trump ha risposto"

Friedman parla quasi di sistema : 'Salvini - Trump e Putin vogliono indebolire l'Europa' : Alan Friedman, in un suo intervento da ospite della trasmissione Rai Agorà, ha avuto modo di analizzare alcuni scenari della politica internazionale ed economica. La sua digressione ha avuto come base di partenza il recente attacco di Donald Trump rivolto al presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi in virtù di pratiche che avrebbero avvantaggiato il vecchio Continente rispetto al dollaro. Un'uscita che, secondo il giornalista, ...

Alan Friedman ad Agorò - il complotto : "Asse Salvini-Trump-Putin - il leghista deve stare attento" : Tra i più duri oppositori di Matteo Salvini, da tempo, c'è Alan Friedman. E la firma del Corriere della Sera torna all'attacco ad Agorà, il programma di approfondimento del mattino su Rai 3. Nel mirino di Friedman, ci finiscono il viaggio del ministro dell'Interno negli Usa e Donald Trump, il quale

Tasse basse e deficit : come funziona la ricetta Usa di Trump che piace a Salvini : Matteo Salvini nella sua visita lampo negli Usa ha cercato in tutti modi di accreditarsi con la Casa Bianca come il più fedele sostenitore dell’attuale amministrazione e del suo presidente tra i leader politici in Europa occidentale...

"Salvini può riunire Trump e Putin Italexit? Non impossibile - anzi..." : INTERVISTA/ Arduino Paniccia, massimo esperto di geopolitica e strategia miitare, analizza le conseguenze sulla politica estera del governo dopo il viaggio di Salvini negli Usa Segui su affaritaliani.it

Salvini s'improvvisa mago del fisco Manovra di Trump? Non si può fare : Hai voglia ad esaltare le politiche economiche di The Donald e ad invocare una “Manovra trumpiana” per l’Italia, incentrata sulla forte sforbiciata alle tasse con l’introduzione della flat tax per famiglie e imprese com’è stato fatto negli Stati Uniti a fine 2017. Segui su affaritaliani.it

Valeria Fedeli ad Agorà attacca Matteo Salvini : "Mancanza di autorevolezza davanti a Donald Trump" : "C'è un problema di serietà quando si sta al governo. Non si può andare dal presidente degli Stati Uniti e dire 'scusate abbiamo preso quella posizione sul Venezuela ma adesso faremo diversamente'", attacca Valeria Fedeli, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre. "C'è un problema di autorevolez

Salvini negli Usa cementa l'asse con Trump e sfida l'Ue : «Italia non è la Grecia - tasse giù» : «L'Italia è il primo, più credibile, più solido interlocutore degli Usa nell'Unione europea». Ed è «il più grande Paese europeo con cui...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Giugno : Salvini agli ordini di Trump. Bye bye Putin. Il capo leghista ufficializza il divorzio dalla Russia e sposa gli Usa : F35, Iran e Venezuela: Salvini cerca la benedizione di Trump Il leader leghista si schiera sulle posizioni di Washington per dimostrarsi affidabile di Valentina Celi La Grande Colazione di Marco Travaglio L’ha notato anche il ragionier Cerasa sul Foglio, quindi non è detto che sia vero. Ma è un tema interessante: ma se il Pd, finiti i popcorn e persi altri voti, comuni e regioni, scendesse dall’Aventino per impalmare la Lega? Noi, ...