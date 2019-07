Saldi | a Treviso in gara per la miglior danza in vetrina 2

meteoweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019) (AdnKronos) – ‘Proprio le vetrine in questo periodo disolitamente si svuotano ‘ spiegano Ornella Camillo e Anna Martinelli di Progetto‘ e l’idea di riempirle con i ballerini e le loro coreografie ci è sembrata un’occasione per avvicinare le persone allae per promuovere anche lo shopping in tempo di. Se si pensa ain, la sfida – continuano – non è per nulla facile: lo spazio in cui i ballerini possono muoversi è ridottissimo rispetto ad un normale palcoscenico e le coreografie, per quanto eseguite daitori con grande naturalezza, devono essere costruite al millimetro rispetto all’area della. La parte più stimolante della competizione è che i partecipanti dovranno contestualizzare la loro coreografia anche in base alla tipologia di negozio”.“Con questa bellissima ...

TV7Benevento : Saldi: a Treviso in gara per la miglior danza in vetrina... - dsDanceSide : Saldi, a Treviso la gara per la miglior danza in vetrina - TrevisoToday -