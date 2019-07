Sagan | buona la quinta tappa E al Tour si aspettano i Vosgi

ilfoglio

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Peterha vinto ladelde France 2019, la Saint-Dié-des-Vosges-Colmar, 169 km km. Lo slovacco ha battuto in volata Wout Van Aert e Matteo Trentin. In classifica generale tutto rimane invariato: Julian Alaphilippe è ancora in maglia gialla. Quest'anno su Girodiruota il

Blackandblue16 : Eurosportciclismo# Sagan è slovacco non inglese quindi il suo nome Peter si pronuncia così com è scritto non Piter… -