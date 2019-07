Blastingnews

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Come ci si attendeva,sul corpicino dellaha chiarito – almeno in parte – la vicenda dellaritrovata sabato pomeriggio, poco dopo le 16:00, da un pescatore di anguille mentre galleggiava nela Centro Giano, località a sud del ponte sul Raccordo anulare di. La bimba sarebbe deceduta per: l'esame effettuato dal dottor Mirko Massimilla, medico legale dell’università di Tor Vergata ha verificato come sul corpo delle giovanissima vittima non ci siano altri segni di violenza. Quindi, secondo la ricostruzione degli esperti, appena 24 ore dopo la sua nascita, sarebbe stata prima soffocata ed in seguitonel fiume, quando era ormai priva di vita. Smentita dai medici, invece, l’ipotesi di un colpo alla testa, come era inizialmente sembrato, vista la presenza di quello che sembrava un ematoma, dietro al capo. L’inchiesta punta ad identificare ...

SkyTG24 : #UltimOra Roma, autopsia: la neonata trovata sul Tevere morta per asfissia #canale50 - virginiaraggi : Accolgo richiesta presidente Salvamamme su dedicare cerimonia addio alla piccola neonata abbandonata nel Tevere. Tr… - vincecamaggio : Roma, neonata gettata nel Tevere: l’autopsia rivela che la piccola è morta per asfissia -