ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019) “Emergenza rifiuti a? Non so quale pensiero guidi questa giunta, sempre nel caso in cui ci sia un pensiero“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di RadioCapitale dall’ex sindaco, intervenuto questa mattina in diretta dagli Stati Uniti., vertice al Ministero con Zingaretti, Raggi e Costa: “Ora rifiuti all’estero, poi il via a nuovi impianti”difende strenuamente il suo operato: “La discarica di Malagrotta avrebbe dovuto essere chiusa già entro il 31 dicembre 2007 su indicazione della Ue. Sei anni dopo, quando cioè diventai sindaco,, non era stata chiusa, ma era pericolosa sotto il profilo ambientale e igienico-sanitario. Chiudemmo la discarica il 30 settembre del 2013, cioè 90 giorni dopo il mio insediamento, e ...

ignaziomarino : Quest’oggi sono intervenuto a @RRCapitale, abbiamo trattato temi a me cari riguardanti la splendida città di #Roma,… - Cascavel47 : Roma, Ignazio Marino: “Malagrotta? La chiusi e feci piano alternativo ma fu cancellato. Giunta Raggi? Manca di visi… - ClaudioZavatti1 : RT @fattoquotidiano: Roma, Ignazio Marino: “Malagrotta? La chiusi e feci piano alternativo ma fu cancellato. Giunta Raggi? Manca di visione… -