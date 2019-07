Ritrovato il cane di Sturridge | ricompensa da 33 mila euro

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Danielha riabbracciato il suo Lucky Lucci: laper il ritrovamento delrapito è stata di 33.“powered by Goal”Doveva essere una vacanza come tutte le altre in attesa di trovare una nuova squadra dopo l’addio al Liverpool, per Danielperò il soggiorno a Los Angeles non sarà propriamente di quelli da ricordare con piacere.Come noto infatti, nei giorni scorsi dei ladri sono penetrati nella sua villa e non solo hanno portato via varie cose, ma anche il suo splendido cagnolino.L’appello social diaffinché gli fosse restituito l’amatoha fatto il giro del mondo e per fortuna ha sortito gli effetti sperati. Lucky Lucci è infatti tornato a casa, sebbene non sia ancora chiaro in che modo sia stato.Quello che si sa è che un rapper di Los Angeles, Killa Fame, aveva tentato di contattare il giocatore sui social postando la ...

krsolutioneu : RT @Corriere: Sturridge, l’appello social funziona: cane ritrovato dalla polizia - RenRojas : RT @Corriere: Sturridge, l’appello social funziona: cane ritrovato dalla polizia - Corriere : Sturridge, l’appello social funziona: cane ritrovato dalla polizia -