Rischio di morte cardiovascolare e gravi danni epatici | Aifa lancia l’allarme su due

Sono migliaia gli squali intrappolati nella plastica - deformati e a Rischio morte prematura : Gli squali si stanno deformando e rischiano di morire prematuramente a causa delle reti di plastica abbandonate in mare dentro cui restano impigliati. Lo stesso discorso vale anche per le razze. Gli scienziati hanno analizzato gli studi sull'argomento e le fotografie pubblicate su Twitter e ci spiegano cosa sta succedendo.Continua a leggere

Diabete : scoperto perché aumenta il Rischio di morte in caso di infarto : Un gruppo di medici e ricercatori del Centro Cardiologico Monzino IRCCS ha scoperto perché le persone con Diabete di tipo 2, in caso di infarto acuto del miocardio, hanno una mortalità precoce (cioè nei primi giorni dopo l’evento) quasi doppia rispetto ai non diabetici: la causa non è il Diabete in sé, ma la disfunzione cardiaca e renale frequentemente associata alla malattia, che potrebbe essere contrastata con farmaci appropriati. I risultati ...

Coppa America – Colombia - William Tesillo minacciato di morte dopo il rigore sbagliato : c’è il Rischio di un nuovo ‘caso Escobar’ : William Tesillo rischia grosso: pesanti minacce di morte per il difensore Colombiano dopo il rigore sbagliato in Coppa America Nel mondo del calcio a volte si superano limiti inimmaginabili, dalla Coppa America arrivano infatti notizie davvero allarmanti. dopo l’eliminazione della Colombia a causa dell’errore di Tesillo dal dischetto nella partita contro il Cile si rischia un nuovo ‘caso Escobar’. LaPresse Il ...

Si chiude inchiesta morte Desiree : in 7 a Rischio processo : Roma – Sette persone rischiano il processo per la morte della 16enne di Cisterna di Latina, Desire’e Mariottini, trovata cadavere all’alba dello scorso 19 ottobre dentro un palazzo abbandonato nel quartiere romano di San Lorenzo. Il procuratore aggiunto, Maria Monteleone, e il pm, Stefano Pizza, hanno chiuso le indagini e contestato l’accusa di violenza sessuale al nigeriano Alinno Chima, a Mamadou Gara, detto Paco (il ...

Sos in corsia - pochi infermieri in pediatria : aumenta il Rischio di morte per i pazienti : L'allarme è stato lanciato dalla Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche che segnala come gli standard di sicurezza impongano che ogni operatore sanitario possa seguire massimo 4 pazienti. In Italia in media un operatore sanitario assiste più di 6 bambini.

Uova - aumentano il Rischio di malattie al cuore e morte : ecco le quantità pericolose : Gli scienziati hanno calcolato i rischi per la salute legati al consumo eccessivo di Uova e ci spiegano quali siano e perché le quantità che potrebbero rivelarsi pericolose. Troppe Uova infatti incrementano le probabilità di sviluppare malattie al cuore e, addirittura morte. Vediamo insieme cosa c'è da sapere.Continua a leggere

Diabete tipo 2 : un farmaco riduce il Rischio di morte cardiovascolare - infarto e ictus : Un farmaco si è dimostrato in grado di ridurre in modo significativo (12%) eventi cardiovascolari come morte cardiovascolare, infarto e ictus nei pazienti con Diabete di tipo 2, con e senza malattia cardiovascolare accertata: è il risultato dello studio REWIND, condotto su 9 mila pazienti provenienti da 24 Paesi, presentato al congresso dell’Associazione americana di diabetologia e pubblicato su Lancet. Come ben noto le persone con Diabete ...

Tumore al seno : la dieta che diminuisce il Rischio di morte : Una nuova diagnosi ogni 15 minuti: ecco il ritmo di crescita mondiale del Tumore al seno, patologia che riguarda sempre di più anche le donne giovani. Un recente studio USA ha dimostrato che, con una dieta caratterizzata da un basso contenuto di grassi e dalla presenza di porzioni di frutta, verdura e cereali, è possibile ridurre del 21% il rischio di morte per questa tipologia di Tumore. La conferma in merito arriva da una ricerca inclusa nel ...

Rischio morte prematura per le bimbe cinesi geneticamente modificate contro HIV : Le bambine cinesi geneticamente modificate per resistere all'HIV potrebbero morire prima del previsto. Gli scienziati hanno valutato le conseguenze della mutazione del gene CCR5 e hanno scoperto che incrementa il Rischio di morte prematura. In Cina sono nate due bambine, Lulu e Nana, che sono state modificate geneticamente per resistere all’HIV. Il genetista responsabile di questo esperimento, He Jiankui, ha infatti sfruttato la tecnica del ...

Tumore al seno : la “dieta tagliagrassi” riduce il Rischio di morte : Una ricerca statunitense, finanziata con fondi Federali nell’ambito del progetto Women’s Health Initiative (WHT), ha seguito 49mila donne tra i 50 ed i 79 anni di età per un periodo complessivo di circa 20 anni, scoprendo che una dieta “tagliagrassi” che prevede porzioni giornaliere di frutta, verdura e cereali ha dimostrato di ridurre significativamente il rischio di morte per Tumore al seno del 21%. I risultati dello ...

Altri dati confermano che i cibi industriali sono legati al Rischio di morte prematura : sono già pronti, molto appetitosi ed economici. Ma potrebbero anche avere numerosi effetti negativi sulla nostra salute. sono i cibi industriali, o ultra-processati, come piatti pronti, dolciumi, biscotti, snack, bevande gassate, spesso contenenti alti livelli di zuccheri, grassi e sale, ma carenti di vitamine e fibre. E che ancora una volta sono finiti sul banco degli imputati: ad accusarli, oggi, sono due studi europei appena pubblicati sul ...

Salute ed alimentazione : cibi industriali legati a Rischio di infarto o ictus - una possibile causa di morte : Il cibo industriale anche detto “ultra processato” che siano snack e dolci e prodotti da forno confezionati a bibite e cereali zuccherati, ma anche i cibi pronti e le più insospettabili zuppe di verdure pronte, nonché prodotti a base di carne e pesce e più in generale tutti i cibi confezionati che spesso abbondano di zuccheri e sale e additivi potrebbero aumentare il rischio cardiovascolare (infarto e ictus) e il rischio di ...