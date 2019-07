Rinviata udienza su condanna ‘fiscale’ a Corona

ilfogliettone

(Di mercoledì 10 luglio 2019) A causa dello sciopero dei penalisti, la Cassazione ha rinviato a nuova data l'sul ricorso con il quale Fabriziocontestava laa sei mesi di reclusione inflittagli per illecito fiscale, relativo a una cartella esattoriale, dalla Corte di Appello di Milano lo scorso settembre. Per questa vicenda, l'ex agente fotografico in primo grado era statoto a un anno di carcere. Dalla fine di marzoe' tornato in cella per una serie di violazioni dell'affidamento terapeutico che aveva ottenuto per curarsi dalla dipendenza dalla cocaina.In appello la pena 'fiscale' diera stata dimezzata in quanto la Corte milanese gli aveva concesso un'attenuante per aver saldato il debito con l'Agenzia delle Entrate con i proventi in nero, per circa 2,6 milioni di euro, rinvenuti nel sottotetto della sua abitazione e in parte in Austria. Ad aprile, il Tribunale di ...

