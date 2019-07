Rimpasto di governo | nomi a rischio e possibili sostituti Le ultime

Rimpasto governo Conte : Lorenzo Fontana agli Affari Europei - Alessandra Locatelli alla Famiglia : E’ partito il Rimpasto nel Governo Conte. “Sono ben lieto di accettare la proposta di Salvini” ha annunciato il premier

Governo : Lega in pressing per ministro Ue - Rimpasto in stand-by (2) : (AdnKronos) – “Il rimpasto andava fatto prima del voto alle europee, a Luigi lo avevamo detto… Aprire ora che siamo in evidente difficoltà vorrebbe dire consegnarsi alla Lega”, ragiona un ministro 5 Stelle molto vicino al capo politico del Movimento. Certo è che, di qui a breve, alcune caselle vanno riempite. Prime tra tutte quelle del viceministro e del sottosegretario ai Trasporti, dopo che Armando Siri prima e ...

Governo : Lega in pressing per ministro Ue - Rimpasto in stand-by (3) : (AdnKronos) – Mentre il dicastero in capo a Giulia Grillo non farebbe gola alla Lega, Trenta sarebbe riuscita a fronteggiare il ‘fuoco amico’ interno al Movimento proprio grazie ai ripetuti attacchi al leader del Carroccio e ai botta e risposta piccati. Danilo Toninelli, invece, sarebbe considerato -riportano fonti leghiste- un ministro “ormai decotto”, ma nessuno avanzerebbe candidature sul Mit: si tratta, ...

Governo : Lega in pressing per ministro Ue - Rimpasto in stand-by : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – Sul rimpasto “chiedete ai 5 Stelle, c’è l’urgenza, non come Lega, ma come Governo italiano, di avere un ministro a Bruxelles, se questo da parte dei 5 Stelle comporterà altri movimenti non so, a me basta uno”. Matteo Salvini, lasciando la Camera dopo l’ennesimo battibecco con un esponente M5S del Governo giallo verde -nel mirino stavolta è finito Vincenzo Spadafora- torna sul ...

Governo - riparte il toto-Rimpasto Patuanelli ai Trasporti e... I nomi : Sempre più improbabili le urne a settembre. In pole position agli Affari Europei il leghista Fontana. In ascesa Patuanelli per le Infrastrutture e Fraccaro per il Mise Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - nomine Ue e Rimpasto di governo : "Concorrenza all'Italia" - nome a sorpresa : "Siamo riusciti a portare a casa una casella importantissima come quella del commissario Ue alla Concorrenza". La combina grossa, Luigi Di Maio. Su Facebook il leader M5s e vicepremier "brucia" tutti, alleati compresi, che nella partita delle nomine Ue, ancora in corso, all'Italia andrà "un ruolo fo

Rimpasto di governo 2019 : Di Maio “Salvini lo dica chiaramente” : Rimpasto di governo 2019: Di Maio “Salvini lo dica chiaramente” Nonostante sia stata scongiurata la crisi di governo, l’ipotesi del Rimpasto rimane sempre presente. Vediamo chi sono i maggiori indiziati per il Rimpasto e le dichiarazioni più recenti dei due vice-premier. L’ipotesi di un Rimpasto di governo è al vaglio. “Rischiano” anche Conte e Tria? Due degli uomini di spicco di questo esecutivo, ...

Rimpasto di Governo : ecco le richieste di Matteo Salvini : Se il Governo va avanti bisognerà cambiare registro. Matteo Salvini non parla di Rimpasto ma il senso è chiaro. Dovranno

Rimpasto di governo - Matteo Salvini vuole le teste Sergio Costa - Danilo Toninelli e Giovanni Tria : Matteo Salvini mette nel mirino tre ministri, due in quota M5s, e un tecnico. Si tratta di Sergio Costa (Ambiente), Danilo Toninelli (Infrastrutture e Trasporti) e Giovanni Tria, titolare dell' Economia. La loro colpa, secondo il leader leghista, è di rallentare le politiche del governo. Al termine

Governo - Toninelli e l’ipotesi di un Rimpasto : “Disponibile al passo indietro? Ho tanto lavoro da fare” : “Se sono disponibile a un passo indietro considerate le voci di rimpasto sul mio conto? Ho tanto lavoro da fare“. Taglia corto così Danilo Toninelli, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo le indiscrezioni che si rincorrono da settimane sulla sua possibile sostituzione, considerate le tensioni con la Lega, dopo i rapporti di forza cambiati nel Governo tra M5s e Carroccio con il voto di Europee e amministrative. ...

Governo. Lunedì vertice Conte - Di Maio - Salvini : sul tavolo agenda di governo - nomine in Ue e ipotesi Rimpasto : Tutti e tre seduti allo stesso tavolo, come non succedeva da tempo, in un vertice in cui si incroceranno tre macrotemi: l’agenda di governo, il negoziato per le nomine in Ue e quel rimpasto che nessuno dice di volere apertamente ma che non appare un’ipotesi così remota. Si aprirà con il vertice convocato da Giuseppe Conte con Luigi Di Maio e Matteo Salvini la settimana nella quale è atteso l’inizio della seconda fase del ...

Sondaggi politici - gli italiani non vogliono tornare al voto ma chiedono un Rimpasto di governo : Un Sondaggio realizzato da Emg Acqua per la Rai evidenzia le opinioni degli italiani sull'attuale fase di instabilità politica del governo. Secondo gli elettori l'esecutivo deve andare avanti, evitando elezioni anticipate. Allo stesso tempo, però, gli intervistati ritengono che si debba procedere con un rimpasto dei ministri e dei sottosegretari.Continua a leggere

Giorgetti sfida Draghi sui minibot. E Salvini evoca il Rimpasto di governo : I minibot «sono una delle soluzioni». L'uno-due di Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti è un messaggio diretto a Mario Draghi. Il presidente della Bce solo ieri ha bocciato...

Governo - Salvini evoca il Rimpasto. E Giorgetti sfida Draghi sui minibot : I minibot «sono una delle soluzioni». L'uno-due di Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti è un messaggio diretto a Mario Draghi. Il presidente della Bce solo ieri ha bocciato...