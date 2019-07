Blastingnews

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Importanti novità sono inin ambito didella Pubblica amministrazione e di lotta ai furbetti del cartellino: infatti presto saranno introdotte ledigitali e anche lea supporto per identificare l'di servizio dei dipendenti del pubblico impiego. Con delle eccezioni nella, dove inon saranno obbligati all'impronta digitale ma, semplicemente, al registro di classe. È stato il Ministro della Funzione Pubblica, Giulia Bongiorno a mettere a punto le nuove regole delle presenze negli uffici della Pubblica amministrazione: il regolamento attuativo scatterà in tempi brevi, supportato dal provvedimento sulla "Concretezza", già in vigore. Statali:di servizio identificato condigitali, differenza con gli insegnantiE, pertanto, al dipendente del pubblico impiego non verrà più chiesto di estrarre il badge per timbrare ...

ComeDoveQuandoN : Riforma Pa, in arrivo impronte e telecamere per l'orario: esclusi i docenti scuola - CirianiCarlo : RT @MauroPelizzoni2: @a_meluzzi @LegaSalvini @GiorgiaMeloni @Pontifex_it Facciamo che approfitta dei temporali in arrivo per farsi miracola… - MauroPelizzoni2 : @a_meluzzi @LegaSalvini @GiorgiaMeloni @Pontifex_it Facciamo che approfitta dei temporali in arrivo per farsi mirac… -