Rifiuti nella Capitale | maxi-inchiesta della procura su mancata raccolta

Ama : nelle ultime 24 ore raccolte 3200 tonnellate di Rifiuti : Roma – Prosegue il monitoraggio, con interventi di pulizia e sanificazione ad hoc, dei siti sensibili (strutture sanitarie, socio-assistenziali, plessi scolastici per l’infanzia, ecc.). In particolare, oggi squadre speciali addette all’igienizzazione sono intervenute in numerose strade dei municipi I, II, V e VII. Terminato infine, come annunciato ieri, il posizionamento su strada dei 300 cassonetti previsti ...

Si sblocca il piano Rifiuti per Roma. Raggi : "I cittadini si impegnino nella differenziata" : "Abbiamo fatto l'incontro della cabina di regia, che ha un senso politico e un senso tecnico. Il clima è molto disteso, abbiamo individuato belle soluzioni. Sicuramente adesso proseguirà la raccolta dei rifiuti e si accelera secondo le possibilità; sicuramente ci prenderemo qualche giorno, c'è la disponibilità della Regione ad aumentare i giorni per procedere alla raccolta straordinaria, c'è tutta la capienza degli impianti, una cosa ...

Emergenza Rifiuti nella Capitale - l’appello : “Romani - fate meno spazzatura” : La crisi rifiuti persiste a Roma e la presidente di Ama, Luisa Melara, rivolge un appello ai cittadini. “La città di Roma – fa sapere in una nota – ha bisogno, in questa fase molto complessa, di trovare spazio per collocare a trattamento almeno 2.100 tonnellate di rifiuti indifferenziati a settimana. Gli impianti del Lazio che a seguito dell’ordinanza e dopo i nostri appelli hanno risposto, offrono maggiori spazi per sole ...

Emergenza Rifiuti a Roma : “Ci siamo ritrovati in questa situazione perché i cittadini producono 2900 tonnellate di indifferenziato ogni giorno” : Laura D’Aprile, capo del Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sull’Emergenza rifiuti a Roma, ha dichiarato: “Ci siamo ritrovati in questa situazione perché i cittadini Romani producono 2900 tonnellate di rifiuto indifferenziato ogni ...

Ambiente : raccolte 24mila tonnellate di Rifiuti elettronici - Ecolight lancia la sfida per gli obiettivi europei : Quasi 24 mila tonnellate di rifiuti elettronici gestiti con un tasso di recupero superiore al 97% e un impegno nell’Uno contro Uno che è valso 300 tonnellate nel 2018. Sono questi i principali dati contenuti nel Rapporto sociale di Ecolight, consorzio nazionale no profit impegnato da dieci anni nella gestione dei RAEE, delle pile e degli accumulatori esausti. Punto di riferimento per quasi 1.800 aziende, Ecolight l’anno scorso ha confermato i ...

Rifiuti Roma : irruzione di tre persone nella sede dell'Ama - insulti agli operatori : irruzione di tre persone, uno dei quali con il casco da motociclista, nella sede di Trastevere dell'Ama, la municipalizzata dei Rifiuti di Roma. Lo riferisce la Presidente di Ama, Luisa Melara, che ha chiamato al telefono staff e operai in servizio per esprimere "solidarietà e un ringraziamento particolare, a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, per aver gestito con responsabilità, professionalità e attaccamento all'Azienda ...

Rifiuti Roma - “in strada 650 tonnellate al giorno”. Ama : “L’emergenza è vicina”. La Regione trova alcuni impianti-tampone : Roma non riesce a smaltire 300 tonnellate di Rifiuti delle 2.800-2.900 che produce ogni giorno. Che diventano 650, se si considera anche il gap da recuperare per i guasti a Rocca Cencia e i “debiti” verso il vicino Abruzzo. Questo (anche) perché i vari impianti privati di cui si serve la Capitale hanno deciso – per motivi diversi ma tutti nello stesso momento – di abbassare il quantitativo che sono disposti ad accettare. E dal 31 ...

Rifiuti Roma - l’Associazione Dossetti chiede lo stato d’emergenza : “Intervengano mezzi dell’esercito - tonnellate di spazzatura in strada” : L’Associazione Giuseppe Dossetti chiede lo stato di emergenza nazionale per la situazione sanitaria di Roma. “Dopo l’allarme lanciato dal presidente dell’Ordine dei Medici, Antonio Magi, sulla possibile diffusione di malattie infettive a causa dei cumuli di Rifiuti nelle strade di Roma, sotto il sole intenso di queste giornate roventi, non si può rimane inerti ed indifferenti“, afferma il responsabile ...

#aromavatuttobene - Rifiuti - la crisi più lunga : mille tonnellate in strada : La crisi più lunga mostra montagne di Rifiuti sui marciapiedi di Roma da tre settimane. Sono gli stessi sacchetti, fermi sotto il sole, a quaranta gradi, la spazzatura va in putrefazione...

Piemonte - discarica abusiva : sequestrate 6500 tonnellate di Rifiuti : discarica abusiva a Cumiana, in Piemonte, scoperta anche con l'aiuto dei droni. I carabinieri del Noe di Torino hanno sequestrato 6500 tonnellate di rifiuti stoccati in capannoni della zona, perlopiù plastici. L'area dei capannoni copre circa 10mila metri quadrati. In corso gli accertamenti per individuare i responsabili dell'attività abusiva e la provenienza dei rifiuti. (Lapresse) Redazione ?

Ama rimuove 600 tonnellate di Rifiuti in via Casale Cerroncino : Roma – Una squadra specializzata Ama ha terminato un massiccio intervento di rimozione di rifiuti abbandonati illecitamente nell’area di via Casale Cerroncino (VI municipio). Complessivamente, sono state rimosse e avviate presso i centri di trattamento/recupero circa 600 tonnellate di rifiuti vari, di cui circa 500 tonnellate di materiali non riciclabili (tra cui anche rifiuti pericolosi), oltre 70 tonnellate di ingombranti e 20 ...

Volontari in azione nella Baia di San Cataldo : con i Rifiuti costruita una zattera (FOTO) : Oggi è la giornata mondiale dedicata agli oceani e alla spiaggia della Baia di San Cataldo è stata non solo una giornata di festa, ma anche dedicata alla pulizia del litorale. Numerosi Volontari, tra cui gli operatori della sezione Nord Occidentale del WWF, hanno tolto dalla spiaggia decine di chili di rifiuti di ogni genere. Ma non solo, nel corso della giornata è anche stata liberata una tartaruga, una specie protetta a Ficuzza. ...