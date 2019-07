Ricerca | in Dna centenari italiani ‘chiave’ nuova terapia per malattie cuore

calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Roma, 10 lug. (AdnKronos Salute) – Dal codice genetico deiunapossibilecontro lecardiovascolari. Il cosiddetto ‘gene della longevità’, molto frequente in persone che superano i 100 anni di vita, è stato infatti inserito in modelli animali, bloccandone l’aterosclerosi. Lo studio, condotto dall’Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia), dall’Irccs MultiMedica di Sesto San Giovanni (Milano) e dal Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria dell’Università degli Studi di Salerno, con il sostengo di Fondazione Cariplo e ministero della Salute, è stato pubblicato sull”European Heart Journal’ ed è incentrato sul gene che codifica la proteina Bpifb4.Alcune persone vivono molto più a lungo della media, in parte anche grazie al loro Dna. Ora questa– tutta italiana – ...

MarcoG_1701A : RT @AnsaScienza: Il gene della #longevità ringiovanisce i vasi sanguigni Isolato dal #DNA dei centenari, nel mirino anche i tumori, nella r… - edoardottt1 : RT @AnsaScienza: Il gene della #longevità ringiovanisce i vasi sanguigni Isolato dal #DNA dei centenari, nel mirino anche i tumori, nella r… - paspro2 : RT @C_Randieri: Agenzia_Ansa 'RT AnsaScienza: Il gene della #longevità ringiovanisce i vasi sanguigni Isolato dal #DNA dei centenari, nel m… -