Resident Evil 4 ha condotto la serie verso una spirale negativa da cui è appena riuscita

E3 2019 : Resident Evil 5 e 6 approdano su Nintendo Switch : Nintendo Switch sta per ottenere due nuovi titoli firmati Capcom. Stiamo parlando di Resident Evil 5 e 6 che approderanno sulla console ibrida in autunno.Questi due titoli si uniscono a una già lunga lista di giochi survival horror su Switch. Negli ultimi due anni, Capcom ha rilasciato il remake di Resident Evil, Resident Evil 0, Resident Evil 4, Resident Evil Revelations e Resident Evil Revelations 2 per Switch.Resident Evil 5 è stato ...

Resident Evil 4 - recensione : Si ama alla follia o si odia con tutte le proprie forze. Non ci sono mezze misure quando si parla di Resident Evil 4. Ancora oggi quando si apre una discussione su quale sia il miglior capitolo della serie di sempre, l'ultima opera Capcom di Shinji Mikami appare nella Top 3 o viene totalmente snobbata. Chi vi scrive ritiene il gioco uno dei migliori di sempre, la normale evoluzione di una saga che già allora doveva sganciarsi dalle sue radici di ...

Resident Evil Zero - recensione : Cos'è davvero successo sulle montagne Arklay? Perché una semplice missione ricognitiva del Bravo Team della S.T.A.R.S. si è trasformata in un delirio di sangue? Perché una giovane recluta come Rebecca Chambers ha deciso di rifugiarsi a Villa Spencer, dov'è stata ritrovata dalla squadra di Redfield e Valentine? Cos'hanno visto i suoi occhi? Queste e molte altre domande hanno affollato la testa dei fan di fin dall'alba della serie. Troppi i punti ...

Resident Evil - recensione : Quando il remake di Resident Evil per GameCube venne annunciato nel 2002, il rumore delle mascelle che cadevano in terra fu quasi assordante. Tant'è che le prime immagini vennero bollate come "finte" o appartenenti "ai filmati CG". Quando il primo trailer atterrò su web i ticchettii si trasformarono in ululati. Il miglior survival horror di sempre, trasformato nel gioco esteticamente più bello che si fosse mai visto su una console. Non c'era ...

Resident Evil 2 ha venduto 4 - 2 milioni di copie - Devil May Cry 5 a quota 2 - 1 milioni di unità piazzate : Grazie alla segnalazione di Gematsu, apprendiamo dei dati interessanti relativi ai giochi targati Capcom.Nello specifico, la compagnia ha deciso di aggiornare la sua enorme lista dei "Platinum Titles", ovvero quei giochi che hanno venduto oltre un milione di unità.Con questo aggiornamento, veniamo a conoscenza di nuovi numeri per importanti titoli di Capcom. La lista è piuttosto grande, tuttavia si sottolinea che Monster Hunter World (PS4, Xbox ...