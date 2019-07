Regionalizzazione della scuola | cos’è | pro e contro Ecco cosa comporta

termometropolitico

(Di mercoledì 10 luglio 2019), pro eIl governo procede a barra dritta sulla cosiddetta: “riuscirà a convincere anche i sindacati” ha dichiarato in queste ore il ministro dell’Istruzione Bussetti.si intende? Con l’espressione “” si intende un progetto di modifica alle normative vigenti che doterebbe alcune regioni in particolare di maggiore autonomia su diversi aspetti legati all’offerta formativa – per esempio, si punta a differenziare i programmi di studio come i progetti di alternanza-lavoro così come a differenziare l’assegnazione dei fondi statali per il diritto allo studio anche universitario e dei contributi alle scuole paritarie – e al trattamento economico degli insegnanti. Sicuramente è proprio quest’ultimo il tema che ...

PaoloLatella : La Lega di Salvini punta a sfondare nell'elettorato del sud, nel momento stesso in cui sta caricando, con la region… - Blue_Cat_Blues : La 'mission' di Bussetti è portare a meta la regionalizzazione della scuola? - Tecnica della Scuola - barbegio : #Regionalizzazione_della_scuola: mettere le mani sulla scuola fa gola a tutti. -