Real Madrid | shock alla presentazione di Éder Militão | malore per il calciatore VIDEO

Calciomercato Roma - occhi puntati in casa Real Madrid : nei prossimi giorni l’incontro per Mariano Diaz : Il club giallorosso ha messo nel mirino l’attaccante del Real Madrid, che non rientra nei piani di Zinedine Zidane Obiettivo importante per la Roma, che ha messo nel mirino Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid. Dopo l’incontro avvenuto negli scorsi giorni tra il club giallorosso e gli agenti del giocatore, a breve ne verrà organizzato un altro per compiere ulteriori passi verso la chiusura dell’accordo. Il confronto ...

Calciomercato Juventus news/ Pogba al Real Madrid da Zidane? - ultime notizie - : Calciomercato Juventus news, ultime notizie oggi 9 luglio 2019: studia le mosse di mercato per De Ligt. Scambio Higuain-Zaniolo con la Roma?

Real Madrid – Non c’è il nome di James Rodriguez tra i convocati della tournèe in Nord America : il colombiano sempre più vicino al Napoli? : James Rodriguez non convocato da Zidane per la tournèe del Real Madrid: il colombiano sempre più vicino al Napoli James Rodriguez è sempre più vicino al Napoli! Il calciatore colombiano non è stato convocato per la tournèe in Nord America del Real Madrid: nella lista dei 29 giocatori in partenza, non c’è il nome di Rodriguez, a conferma del fatto che per Zidane sia fuori dal progetto tecnico dei blancos. Il colombiano, dunque, sembra ...

Marca : James prossimo a lasciare il Real. Giuntoli a Madrid per chiudere : Marca scrive che James Rodriguez sarebbe prossimo a lasciare il Real Madrid. Giuntoli è a Madrid per negoziare il suo trasferimento in azzurro e si starebbero limando gli ultimi dettagli per chiudere la trattativa. Il colombiano non ha alcuna intenzione di recarsi in ritiro in Canada, tanto che non figura neppure tra i convocati del Real. Il giocatore ha già un accordo con Ancelotti, ma non ha ancora raggiunto un punto di incontro con il Real ...

UFFICIALE – Comunicato Real Madrid - indizio importante su James Rodriguez! Napoli sempre più vicino! : Mercato Napoli – Il Real Madrid non convoca James Rodriguez per il ritiro precampionato in Canada Dalla Spagna arrivano importanti novità su James Rodriguez. Il Real Madrid ha diramato la lista dei convocati per il ritiro precampionato 2019-20, sono 29 i giocatori convocati per la tournèe in Canada e nella lista dei manca l’asso colombiano sempre più vicino all’arrivo in maglia azzurra Lista convocati Real Madri per il ...

Il Real Madrid non convoca James Rodriguez per la Tournée in Canada : Arriva l’ufficialità delle convocazioni del Real Madrid per la Tournée che si terrà in Canada. Tra i nomi non c’è quello di James Rodriguez. Una novità che può far solo piacere al Napoli e soprattuto ai tanti tifosi che attendono la chiusura della trattativa per poter vedere il colombiano in azzurro. Questa la lista convocati Real Madri per il Canada Portieri: Courtois, Navas, Lunin, Altube. Difensori: Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, ...

Real Madrid - Telefonica nuovo partner tecnologico : Real Madrid partnership Telefonica – Il Real Madrid e Telefónica tornano a collaborare dopo una pausa di un anno e mezzo decidendo di siglare una partnership fino alla fine del 2022/2023. Un’intesa che va oltre la classica sponsorizzazione, dato che la multinazionale spagnola si occuperà dell’integrazione tecnologica nella trasformazione che subirà prossimamente il Santiago Bernabéu. […] L'articolo Real Madrid, Telefonica nuovo ...

Marca : “Il Napoli vuole James. Giuntoli a Madrid per trattare con il Real” : Anche Marca conferma la svolta del Napoli che nelle ultime ore ha deciso di affondare per James Rodriguez. Le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna sono di un’accelerazione degli azzurri per il colombiano voluto da Ancelotti che ieri in conferenza stampa non ha negato l’apprezzamento per il suo pupillo. Giuntoli è volato a Madrid, conferma Marca, per trovare un accordo con il Real Madrid che continua a chiedere la cessione ...

James Rodriguez - Sky : il Real Madrid altro che Atletico! Preferisce il Napoli… : Il Real Madrid non rinforzerebbe mai una rivale Le ultime su James Rodriguez. Come riportato da Sky Sport, Il Real Madrid Preferisce dare Rodriguez al Napoli e non all’Atletico Madrid malgrado i Colchoneros sembrerebbero disposti a soddisfare le richieste di Florentino Perez, i Blancos non rinforzerebbero mai una rivale, ma piuttosto lo terrebbe in rosa. Leggi anche Mercato Napoli in uscita: entrambi ceduti, convocati in ritiro ...

Calciomercato Juventus - Pogba : il francese avrebbe scelto il Real Madrid : Le ultime notizie del Calciomercato della Juventus riguardano Paul Pogba. Secondo l’edizione on line del quotidiano inglese Daily Mail, il francese avrebbe scelto il Real Madrid come sua prossima destinazione. Il centrocampista oggi è atterrato in Australia con il Manchester United per prendere parte alla tournèe estiva della sua attuale squadra. Non ci sono stati quindi strappi clamorosi, ma è ormai quasi certo che sarà la sua ultima trasferta ...

Gazzetta : James-Napoli - solo Mendes può convincere il Real Madrid : Il Napoli non ha intenzione di mollare James Rodriguez, nonostante la resistenza del Real Madrid. Si è andati troppo avanti nelle trattative, il colombiano ha espresso la sua preferenza per il club partenopeo, ma soprattutto Ancelotti lo aspetta per elevare il livello tecnico del Napoli. De Laurentiis non vuole sganciare i 42 milioni che chiede il Real e cerca di ottenere l’attaccante con una formula li prestito oneroso. Se qualcuno può ...

Calciomercato - dalla Spagna : il Psg offre Neymar al Real Madrid : I tifosi del Barcellona sono in attesa di conoscere il colpo di mercato in attacco per la prossima stagione, il nome è quello di Griezmann ma nelle ultime ore sta circolando con insistenza un possibile ritorno in blaugrana di Neymar, nel frattempo dalla Spagna arriva un retroscena ed a svelarlo è stato ‘Marca’ e riguarda proprio il brasiliano. Il presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al Khelaifi, avrebbe offerto in due ...

Inter - Pintus è il nuovo preparatore atletico : lo annuncia il Real Madrid : Il Real Madrid ha annunciato l’arrivo di Dupont come nuovo preparatore atletico. Prende il posto di Pintus che va ufficialmente all’Inter.“powered by Goal”Non si tratta di calciomercato, ma è comunque un annuncio importante: Antonio Pintus è il nuovo preparatore atletico dell’Inter.A darne l’ufficialità è stato il Real Madrid tramite un comunicato nel quale ha annunciato contestualmente l’arrivo di Dupont come ...

Calciomercato Juventus - il sostituto di Cancelo arriva dal Real Madrid : Calciomercato Juventus – Aria di cambiamento in casa Juventus. Dopo aver ufficializzato anche Buffon ora le attenzioni sono tutte su de Ligt. Poi capitolo cessioni con il destino di Joao Cancelo tutto da scorprire. La sua eventuale cessione porterebbe un nuovo dilemma in casa bianconera: chi può sostituirlo? Tanti sono i nomi. Ma nelle ultime ore l’ipotesi dalla Spagna […] More