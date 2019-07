Rally del Casentino | Felice Re | ' Avevo paura di morire e l' ambulanza tardava'

Mercato del ferro - il Rally continuerà oppure no? : Continua ad essere in fermento il Mercato del ferro. Poco tempo fa la quotazione del metallo è schizzata verso l'alto, segnando il maggior guadagno settimanale dal mese di febbraio.Il rally del ferroMa cosa sta rendendo incandescente il Mercato del ferro? Secondo gli esperti, questo rally è principalmente mosso dal calo dell'offerta. La multinazionale brasiliana Vale ha infatti ridotto la produzione di 93 milioni di tonnellate, dopo il ...

Mongol Rally - dall’Italia alla Siberia per la gara più pazza (e buona) del mondo : allacciate le cinture perché sta per partire il Rally più lungo del mondo, con i suoi quasi 15mila chilometri. Una gara in cui non importa essere primi, ma arrivare alla meta. Senza poter contare sull’aiuto di nessuno dell’organizzazione. Anzi. Saranno i partecipanti a scegliere una ong da sostenere prendendo parte alla traversata. È il Mongol Rally, gara non competitiva e a scopo di beneficenza nata nel 2004, che attraversa senza ...

Renault Clio - Primi dettagli delle Cup - Rally e RX : In occasione del Gran Premio di Francia di Formula 1 la Renault ha presentato in anteprima tre varianti da competizione della Clio quinta serie che saranno commercializzate a partire da ottobre, con l'obiettivo di partecipare alle competizioni della stagione 2020.Rally e pista per la Clio 5. Le vetture sono denominate rispettivamente Clio Cup, Clio Rally e Clio RX e sono destinate a tre diverse specialità motoristiche: il monomarca in pista, i ...

Rally Sardegna 2019 : Dani Sordo approfitta del clamoroso errore di Tanak e vince in extremis una gara folle! : Il Rally di Sardegna passerà alla storia come uno dei più incredibili e spettacolari degli ultimi anni. L’edizione 2019, infatti, ha riservato colpi di scena a non finire, come il clamoroso epilogo del Power Stage finale, con il leader della classifica generale, l’estone Ott Tanak (Toyota Yaris) che ha sbagliato in una curva ed è finito fuori dalla sede stradale, perdendo tempo prezioso e lasciando il successo finale allo spagnolo ...

Dalla Copa America al Mondiale di Rally : tutti gli imperdibili appuntamenti del weekend di DAZN : Con Brasile-Bolivia, sabato alle 2:30, prende il via la 46ª Copa America: tutte le partite in esclusiva su DAZN weekend di grandi appuntamenti quello in programma su DAZN (CLICCA QUI PER ATTIVARE LA PROVA GRAUITA DI UN MESE). Gli appassionati potranno infatti seguire, in diretta e on demand, eventi di numerosi sport, come calcio internazionale, sport da combattimento, motori e baseball. Calcio: parte la Copa America, subito in campo il ...

Motori – Lamborghini Huracan Sterrato - il ritorno al futuro delle supersportive da Rally [GALLERY] : Pensata per esaltare la guida off-road, la Huracan Sterrato, nasce dalla sinergia tra la potenza della Huracán V10 e la versatilità del Super Suv Urus. La Lamborghini Huracan Sterrato, progettata sulla base della Huracan Evo, con cui divide lo stesso motore aspirato da 640Cv 5,2 litri, con l’aggiunta del dispositivo Ldvi (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata) derivato dalla Urus, che consentirà alla vettura di autoadattarsi a ...

DIRETTA Rally del PORTOGALLO 2019/ Streaming video tv : occhi puntati su Neuville! : DIRETTA RALLY del PORTOGALLO 2019: info Streaming video e tv della settima prova del Mondiale Wrc. Ecco il percorso atteso oggi 31 maggio 2019.

Rally Portogallo - Mondiale 2019 : programma - orari e tv. Il calendario della settimana : Dopo le incredibili emozioni del Rally del Cile, si torna alla competizione nel Mondiale Rally 2019 con la settima stagionale: il Rally del Portogallo. La tappa lusitana riproporrà la consueta battaglia tra il leader del Mondiale, il francese Sebastien Ogier con 122 punti, inseguito dall’estone Ott Tanak con 112 e dal belga Thierry Neuville con 110. Vedremo al via anche Sebastien Loeb che prenderà il posto di Andreas Mikkelsen, per rendere ...

DiRT Rally 2.0 : I contenuti della Stagione 2 arrivano il 4 Giugno : Codemasters ha oggi svelato che il DLC della Season Two di DiRT RALLY 2.0 sarà disponibile il 4 Giugno 2019. Nuovi contenuti, tra cui auto, livree e location, saranno resi disponibili ogni due settimane con un focus primario sul RALLYcross. Gli appassionati di RALLY tradizionale saranno felici anche per la nuova location, con il ritorno del Galles e della Porsche 911 SC RS. I nuovi contenuti saranno disponibili secondo il seguente ...

Toivonen e Bettega : ricordando due leggende del Rally : Ayrton Senna non è purtroppo stato l’unico pilota a perdere la vita durante il mese di maggio. Altre due leggende del rally se ne sono andate più di 25 anni fa – ma non sono mai state dimenticate: Henri Toivonen e Attilio Bettega. Il 2 maggio 1986, Henri Toivonen e il suo co-pilota Sergio Cresto, […] L'articolo Toivonen e Bettega: ricordando due leggende del rally sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili ...

La Yaris WRC di Tänak vince il Rally del Cile : La Toyota Yaris WRC di Ott Tänak ha conquistato la seconda vittoria della stagione nella prima edizione del Rally del Cile. Tänak ha effettuato una brillante prestazione in una gara impegnativa con il miglior tempo durante la Power Stage, guadagnando punti extra per salire fino al secondo posto nel campionato piloti, a soli 10 punti […] L'articolo La Yaris WRC di Tänak vince il Rally del Cile sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...