Raffiche di vento | cade in mare una gru di Arcelor | un operaio è disperso a Taranto

Maltempo in Emilia-Romagna : tromba marina a Rimini - danni e forti Raffiche di vento a Milano Marittima : forti piogge in queste ore sulla costa della provincia di Rimini: è stata segnalata una tromba marina al largo della costa, ma le condizioni meteo sono ora in graduale miglioramento. Milano Marittima, località ravennate, è stata colpita da forti raffiche di vento, e risulta danneggiata la via aerea sulla ferrovia vicino a via Ficocle. Decine di pini secolari sono crollati bloccando il traffico in quasi tutta la cittadina e danneggiando o ...

Maltempo : grandine a Rimini - temporali e forti Raffiche di vento in tutto il Centro-Nord : Il Maltempo è arrivato sull'Italia centro-settentrionale, così come annunciato dalle previsioni meteo degli ultimi giorni: a Rimini è in corso una mega grandinata, con chicchi caduti a macchia di leopardo sulla provincia e grandi come sassi. A Ravenna si è registrata una tromba marina ma è allerta anche nel resto del Nord: ecco le regioni più a rischio.Continua a leggere

Forti temporali - Raffiche di vento e grandinate domani. Ecco l'allerta della Protezione Civile. : Nella giornata di martedì 9 Luglio avremo nuovamente condizioni di marcata instabilità al Nord Italia, a causa di una perturbazione atlantica in arrivo da Ovest. Piogge e temporali di forte...

Maltempo - vento forte e fulmini in Alto Adige : Raffiche a 114 km/h e oltre 4mila saette : Forti raffiche di vento si sono registrate in Alto Adige: decine gli interventi dei vigili del fuoco in tutta l’area per alberi caduti e danni. La zona più colpita da precipitazioni e forti raffiche è stata la Val d’Ega, dove i pompieri hanno svolto una quarantina di interventi, circa la metà degli 80 totali effettuati in tutta la provincia. Durante la tempesta Vaia dell’ottobre 2018 – ha reso noto il meteorologo Dieter ...

Maltempo Piemonte : temporale - grandine e Raffiche di vento a Torino : Violento temporale in centro a Torino, con raffiche di vento e grandine: è l’effetto della perturbazione di origine atlantica che sta determinando tempo instabile su tutto il Piemonte. L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ha emesso un’allerta meteo gialla sul medio-alto Piemonte per la giornata odierna. Allerta meteo gialla anche domani sull’Alto Piemonte e sulle pianure orientali. L'articolo Maltempo ...

Allerta Meteo Estofex - nuovo avviso per il Nord Italia : rischio di grandine molto grande - nubifragi e forti Raffiche di vento : Allerta Meteo – Continua la minaccia maltempo al Nord Italia dopo i violenti temporali di ieri che hanno portato forti grandinate dalla Lombardia all’Emilia Romagna e fino in Slovenia. Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette nuovi avvisi, non solo per le nostre regioni settentrionali ma anche per quegli stati dell’Europa centrale che già hanno sofferto eventi estremi in questa settimana, in primis la Germania, teatro di grandine ...

Allerta Meteo Estofex - Nord Italia nella morsa del maltempo : grandine di grandi dimensioni - nubifragi e forti Raffiche di vento : Allerta Meteo – Continua l’emergenza maltempo sull’Europa Centrale e sul Nord Italia, già colpiti nelle score ore da fenomeni intensi ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso altri avvisi per la giornata odierna. In particolare, Allerta di livello 1 per il Nord Italia, l’Austria meridionale e la Slovenia per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi. Livello 1 per la Danimarca orientale e la Svezia ...

Maltempo - allerta meteo in Piemonte e Lombardia : piogge - temporali e forti Raffiche di vento : Un flusso sud-occidentale esteso dalle coste del Marocco fin verso l’Europa settentrionale genera condizioni di spiccata instabilità, che domani interesseranno le regioni nord-occidentali italiane, determinando un generale peggioramento. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ...

Maltempo : in tutta Italia campagne flagellate da grandinate e Raffiche di vento - in Emilia Romagna allerta esondazioni : Ingenti danni alle coltivazioni arboree e in campo ed alle strutture (capannoni, serre, tunnel) sono stati provocati da grandinate e vento forte che, nello scorso fine settimana, hanno flagellato le campagne in tutta Italia, a macchia di leopardo. raffiche violente di vento hanno causato cadute di alberi e allettamento delle colture già alte in campo. La grande quantità di acqua che sta cadendo in molte provincie, se da un lato era necessaria ...