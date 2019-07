Raccolta differenziata di carta e cartone | 3 | 4 milioni di tonnellate nel 2018

Al via “Cuore Mediterraneo” : la Raccolta differenziata non va mai in vacanza : La raccolta differenziata non va mai in vacanza. Anche in estate è importante gettare nel bidone giusto i contenitori in acciaio, perché l’acciaio è un materiale permanente che si ricicla al 100 % e all’infinito, amico del mare e dell’ambiente. In occasione del nuovo viaggio di Goletta Verde, l’imbarcazione di Legambiente che da oltre 30 anni monitora la qualità delle acque e denuncia le illegalità ambientali, arriva nei porti e sulle ...