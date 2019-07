Qui Dimaro Pomeriggio d’attacco per gli uomini di Ancelotti | è sempre più 4-2-3-1

Qui Dimaro. Ancelotti si fa sentire e mette a punto la difesa : Quinto giorno di ritiro per il Napoli. La squadra di Carlo Ancelotti è arrivata intorno alle 10 sul campo di Carciato per iniziare con il consueto riscaldamento fra palestra e pista d’atletica. Seduto in panchina come osservatore d’eccezione Cristiano Giuntoli, il ds partenopeo è arrivato nelle ultime ore qui a Dimaro. Dopo la fase di attivazione la squadra ha effettuato l’oramai canonico torello “sui-generis” e poi ...

Qui Dimaro. È arrivato Cristiano Giuntoli : Da James Rodriguez a Icardi, da Lozano a Rodrigo, passando per Elmas e Veretout. Mentre il calciomercato impazza sulla bocca di tutti qui a Dimaro, tifosi e addetti ai lavori che lanciano nomi e trattative vere o presunte, nelle ultime ore è arrivato nella cittadina dolomitica Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli – che in molti credevano ancora in Spagna – è la sorpresa del primo allenamento odierno degli azzurri. ...

Qui Dimaro. Seduta unica con lavoro specifico sulle palle inattive : Fra notizie di mercato oramai rumorose come un martello su un gong, e una Dimaro Folgarida che si riempie sempre più di tifosi azzurri, è iniziata la quarta giornata di lavoro del Napoli. Una giornata che, almeno per i calciatori, è sicuramente low-energy dato il primo pomeriggio libero in questo ritiro. Solita partenza in palestra, con riscaldamento e lavoro specifico nuovamente su postura ed equilibrio. Dopo un breve torello in campo, i ...

Qui Dimaro. Sabbia e arcobaleno sul finale di giornata : Annunciata da Ancelotti questa mattina in conferenza, con tanto di specifiche argomentazioni sul suo utilizzo e i suoi vantaggi, la vasca di Sabbia ha fatto ufficialmente questo pomeriggio il suo ingresso nel ritiro del Napoli 2019/2020. Utilizzata come defaticante prima per una parte di calciatori, poi come rinforzante del tono muscolare con esercizi specifici sul finale della seduta. Una seduta incentrata principalmente sul lavoro difensivo ...

Qui Dimaro. Verdi protagonista nell’allenamento mattutino : Terzo giorno di ritiro a Dimaro Folgarida per gli azzurri. Anche quest’oggi doppia seduta per gli uomini di Ancelotti che stamattina poco dopo le 10 si sono ritrovati nuovamente sul campo di Carciato. Consueto lavoro in palestra iniziale, con ancora una volta esercitazioni di postura ed equilibrio, successivamente i calciatori sono entrati in campo al completo, anche con Roberto Inglese che ieri aveva svolto lavoro differenziato. Dopo un ...

Qui Dimaro. Ghoulam stakanovista ciclista mattiniero : Superato il doppio infortunio, e trascorsa in agrodolce l’ultima stagione in azzurro, Faouzi Ghoulam è mentalizzato al pieno recupero per tornare ad essere quello splendido terzino mancino ammirato fino a due anni fa in maglia azzurra. Il calciatore franco-algerino, che ha rinunciato alla Coppa d’Africa con l’Algeria pur di essere qui in Trentino fin dall’inizio, è fra i più attivi in questi primi giorni di ritiro. Un ...

Qui Dimaro. Ancelotti in stile Al Pacino apre l’allenamento : Fra le improvvise nubi, che hanno coperto il sole di Dimaro fino a trasformarlo in bufera, alle 18 è iniziata ufficialmente la stagione 2019/2020 del Napoli di Carlo Ancelotti. Poche, se non nulle, almeno in questa primissima seduta di allenamento, le differenze con quelle che avevamo visto da queste parti 12 mesi fa. Particolare l’inizio della seduta, dai toni quasi cinematografici. Carlo Ancelotti in stile Al Pacino in “Ogni ...

Qui Dimaro - la quiete prima della tempesta azzurra : È tutto pronto, una Dimaro Folgarida d’azzurro vestita come non mai, attende ansiosa l’arrivo dei calciatori del Napoli. Quartier generale partenopeo d’inizio stagione oramai dal 2011, la cittadina trentina con la sua gente ha perfezionato nel tempo l’ospitalità e la convivenza estiva con l’enorme flusso di tifosi, giornalisti e curiosi. Tutto pronto anche al quartier generale del Napoli, lo Sport Hotel Rosatti. ...